あるある？クラス内で付き合っていることを隠す男子の本音９パターン
同じクラスの男性とは仲良くなるきっかけが多いもの。実際に付き合っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、「クラスのみんなには言わないでおこう」と二人の関係を隠したがる男性もいるようです。付き合っていることをわざわざ宣言する必要はないかもしれませんが、必死に隠したがるのはなぜだと思いますか？ そこで今回は、「付き合っていることをクラスメイトに隠したがる男性の本音９パターン」をご紹介します。
【１】クラスメイトにからかわれるのが嫌だから
二人が付き合っていることを面白がるクラスメイトがいるからかもしれません。特に思春期の男性の場合、恋人がいることが羨ましくて、余計にからかいたがる傾向があるようです。彼にちょっと気弱な面がある場合は、隠しておいたほうがいいかもしれません。
【２】誰にも知られていないドキドキ感を失いたくないから
付き合っていることを「二人だけの秘密」にすることで、彼の気持ちが高ぶっているのかもしれません。そんな彼に共感できる場合は、「秘密の恋」を一緒に楽しむようにしてはいかがでしょうか。
【３】友達から根掘り葉掘り聞かれるのが面倒だから
友達に恋人ができたら、二人がどんな感じで付き合っているのか気になりませんか？ それは男性も同じで、彼の友達がいろいろ聞いてくることがうっとうしいから隠したがるのかも。彼の周りにおせっかいな友達がいそうな場合は、内緒にした方がいいかもしれません。
【４】付き合っていることがバレると別れた後、気まずいから
同じクラスの人とは毎日顔を合わせることになります。もちろん、二人が別れた後もです。付き合っていることをみんなが知っている場合、別れたこともみんなに噂される可能性がありますし、変に気を使わせるから嫌なのかもしれません。
【５】同じクラスにいる彼女以外の女の子にもモテたいから
付き合っていることがバレると、同じクラスの女の子から恋愛対象外だと思われてしまうので、隠したがるのかもしれません。彼が女の子から人気がある場合、または、同じクラスにカワイイ女の子が多い場合にありがちです。
【６】彼女がいろんなことを聞かれたりして、迷惑するかもしれないから
コイバナやウワサ話が大好きな女の子たちの間で、彼女が話題の標的になってしまったら、かわいそうだと思っているのかもしれません。実際に、「ウワサをされたら嫌だな?」と思う場合は、内緒にしておいた方が無難です。
【７】彼女と釣り合っていないと言われたくないから
自分に自信のない男性の場合、「彼女と釣り合っていない」と周りから言われるのが怖いので、隠したがるのかもしれません。そういう場合は、彼が自信をつけるまで待ってあげましょう。
【８】「キスはもうした？」などと言われるのが鬱陶しいから
友達から、二人の関係がどこまで進んでいるのかをイチイチ聞かれるのが嫌だからかもしれません。特に、中学・高校くらいのときは、そういうことを知りたがる傾向があるので、嫌だと思っているなら隠しておいた方がいいでしょう。
【９】実は親友も彼女のことが好きで、友情にヒビを入れたくないから
親友と同じ女の子を好きになってしまう、ということもあるかもしれません。付き合っていないときは問題ありませんが、どちらか片方が同じ好きな女の子と付き合い始めることで、友情にヒビが入ってしまうことも。だから隠したがるのかもしれません。
男性が付き合っていることをクラスメイトに隠したがるのは、基本的には二人の関係を大切にしているからなのかもしれませんね。きっと他にも、付き合っていることを隠したがる男性の本音があると思います。また、今付き合っていることを隠しているみなさんは、どんな理由からなのでしょうか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
二人が付き合っていることを面白がるクラスメイトがいるからかもしれません。特に思春期の男性の場合、恋人がいることが羨ましくて、余計にからかいたがる傾向があるようです。彼にちょっと気弱な面がある場合は、隠しておいたほうがいいかもしれません。
【２】誰にも知られていないドキドキ感を失いたくないから
付き合っていることを「二人だけの秘密」にすることで、彼の気持ちが高ぶっているのかもしれません。そんな彼に共感できる場合は、「秘密の恋」を一緒に楽しむようにしてはいかがでしょうか。
【３】友達から根掘り葉掘り聞かれるのが面倒だから
友達に恋人ができたら、二人がどんな感じで付き合っているのか気になりませんか？ それは男性も同じで、彼の友達がいろいろ聞いてくることがうっとうしいから隠したがるのかも。彼の周りにおせっかいな友達がいそうな場合は、内緒にした方がいいかもしれません。
【４】付き合っていることがバレると別れた後、気まずいから
同じクラスの人とは毎日顔を合わせることになります。もちろん、二人が別れた後もです。付き合っていることをみんなが知っている場合、別れたこともみんなに噂される可能性がありますし、変に気を使わせるから嫌なのかもしれません。
【５】同じクラスにいる彼女以外の女の子にもモテたいから
付き合っていることがバレると、同じクラスの女の子から恋愛対象外だと思われてしまうので、隠したがるのかもしれません。彼が女の子から人気がある場合、または、同じクラスにカワイイ女の子が多い場合にありがちです。
【６】彼女がいろんなことを聞かれたりして、迷惑するかもしれないから
コイバナやウワサ話が大好きな女の子たちの間で、彼女が話題の標的になってしまったら、かわいそうだと思っているのかもしれません。実際に、「ウワサをされたら嫌だな?」と思う場合は、内緒にしておいた方が無難です。
【７】彼女と釣り合っていないと言われたくないから
自分に自信のない男性の場合、「彼女と釣り合っていない」と周りから言われるのが怖いので、隠したがるのかもしれません。そういう場合は、彼が自信をつけるまで待ってあげましょう。
【８】「キスはもうした？」などと言われるのが鬱陶しいから
友達から、二人の関係がどこまで進んでいるのかをイチイチ聞かれるのが嫌だからかもしれません。特に、中学・高校くらいのときは、そういうことを知りたがる傾向があるので、嫌だと思っているなら隠しておいた方がいいでしょう。
【９】実は親友も彼女のことが好きで、友情にヒビを入れたくないから
親友と同じ女の子を好きになってしまう、ということもあるかもしれません。付き合っていないときは問題ありませんが、どちらか片方が同じ好きな女の子と付き合い始めることで、友情にヒビが入ってしまうことも。だから隠したがるのかもしれません。
男性が付き合っていることをクラスメイトに隠したがるのは、基本的には二人の関係を大切にしているからなのかもしれませんね。きっと他にも、付き合っていることを隠したがる男性の本音があると思います。また、今付き合っていることを隠しているみなさんは、どんな理由からなのでしょうか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）