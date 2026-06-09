アイドル握手会の【剥がしバイト】で大混乱！？ファン丸出しの同僚が暴走して、まさかの事態に...！

読者から寄せられた実体験エピソードをご紹介。今回は、アイドルの握手会で派遣アルバイトをした際に出会った、“常識はずれな同僚”たちのお話です。大好きなアイドルを前に理性を失っていくスタッフたち――。イベント会場を騒然とさせた、波乱の一日をお届けします。

短期の派遣アルバイトを探していた私は、アイドル握手会の「剥がし」スタッフに応募しました。

ファンを誘導し、握手会をスムーズに進行させる仕事です。

初めての現場に緊張しつつも、「あの人気アイドルを近くで見られるかもしれない」と少しワクワクしていました。

会場に到着し、スタッフの待機場所でほかのアルバイトメンバーと合流したのですが、そのなかの2人に私は違和感を覚えます。

なんと彼らは、アイドルのグッズを大量に身につけ、完全に“熱狂的ファン”の格好だったのです。

「え、スタッフだよね……？」

周囲のスタッフが業務確認をしているなか、その2人だけは終始ソワソワ。まだイベント前にもかかわらず、すでにテンションが最高潮になっていました。

このメンバーで本当に大丈夫なのだろうか――。私は不安を抱えたまま、業務開始の時間を迎えました。