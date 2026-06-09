アイドル握手会の【剥がしバイト】で大混乱！？ファン丸出しの同僚が暴走して、まさかの事態に...！
読者から寄せられた実体験エピソードをご紹介。今回は、アイドルの握手会で派遣アルバイトをした際に出会った、“常識はずれな同僚”たちのお話です。大好きなアイドルを前に理性を失っていくスタッフたち――。イベント会場を騒然とさせた、波乱の一日をお届けします。
憧れのアイドル握手会バイト！しかし…
短期の派遣アルバイトを探していた私は、アイドル握手会の「剥がし」スタッフに応募しました。
ファンを誘導し、握手会をスムーズに進行させる仕事です。
初めての現場に緊張しつつも、「あの人気アイドルを近くで見られるかもしれない」と少しワクワクしていました。
会場に到着し、スタッフの待機場所でほかのアルバイトメンバーと合流したのですが、そのなかの2人に私は違和感を覚えます。
なんと彼らは、アイドルのグッズを大量に身につけ、完全に“熱狂的ファン”の格好だったのです。
「え、スタッフだよね……？」
周囲のスタッフが業務確認をしているなか、その2人だけは終始ソワソワ。まだイベント前にもかかわらず、すでにテンションが最高潮になっていました。
このメンバーで本当に大丈夫なのだろうか――。私は不安を抱えたまま、業務開始の時間を迎えました。
業務そっちのけでアイドルに夢中になる同僚
いよいよ握手会がスタート。会場には大勢のファンが集まり、各レーンには長蛇の列ができていました。
私は、トラブルが起きないよう、周囲を確認しながら必死に対応していました。
しかし、ふと問題の2人を見ると、異変が起きていたのです。彼らはファンを誘導するどころか、アイドル本人に見とれて完全に動きが止まっていました。
当然、彼らの担当レーンは列がまったく進まず、ファンたちも困惑気味。私は自分の業務をこなしながらも、「なんでスタッフ側が一番浮かれてるの…？」と呆れるしかありませんでした。
このあと、この男性スタッフのうちのひとりがさらに、ありえない行動に踏み出します…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部