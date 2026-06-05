【魁力屋】1杯食べると1杯無料！3日間限定で「創業感謝祭」でラーメン無料クーポンの引換券もらえる《6月5日スタート》

京都北白川ラーメン魁力屋は、2026年6月5日から7日までの期間限定で、「創業感謝祭」を開催します。

ラーメン1杯注文すると1枚クーポン引換券もらえる

21周年を迎えるラーメン魁力屋の今年の「創業感謝祭」では、店内飲食でラーメン1杯の注文につき、看板商品の「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯無料アプリクーポン」の引換券が1枚もらえます。

引換券の配布は6月5日から7日までの3日間限定。ラーメン魁力屋の全店舗で実施されます。

すべてのラーメンが対象です。ただし、お子さまラーメンとお子さまセット、テイクアウト・デリバリーは対象外です。

ラーメン魁力屋公式アプリで引換券を読み取ることで、「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯無料アプリクーポン」がアプリに届きます。

無料クーポンの使用期間は、6月8日から30日まで。京都背脂醤油ラーメン（並）以外のラーメンも、差額を払えば注文できます。

1回の会計で、ラーメン1杯につき1枚のみ使用可能。他の無料券・割引券とは併用できません。

テイクアウト・デリバリーは対象外。お子さまラーメンとお子さまセットには利用できません。

「創業感謝祭」の詳細は、公式サイトの特設ページで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部