ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私は産後ひとりで育児したわよ」義母の圧が強い！ でも息子が帰宅… 「私は産後ひとりで育児したわよ」義母の圧が強い！ でも息子が帰宅すると優しい義母に変身？ 「私は産後ひとりで育児したわよ」義母の圧が強い！ でも息子が帰宅すると優しい義母に変身？ 2026年6月28日 21時11分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫がいる・いないでこんなに態度が変わるなんて、仁美さんじゃなくても混乱しますよね…。しかも夫に話しても、優しい義母の姿しか見ていないから伝わりにくそうで、もどかしい展開になっていきそうな予感です。義母の二面性にどこまで仁美さんが耐えられるのか、また夫は妻の話をちゃんと聞いてくれるのでしょうか…？>>【まんが】裏表がある義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】裏表がある義母 離れてくれてよかった…あのまま一緒にいたら元妻は母と同じ人生を歩んでいた【夫から脱却できますか？ Vol.193】 「俺に夢を追いかけさせてほしい！」幼い息子がいるけど…？ 夫の突然すぎる告白に妻が言葉を失う！