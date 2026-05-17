スタイルアップも狙える着回しの救世主！【フレアーデニムパンツ】を使った“春コーデ”4選
新生活が始まって、まだまだ慌ただしい毎日！なにを着ていこうか迷う時間がプチストレス…。そこで今回は、中川紅葉とともに、美シルエットでスタイルアップも狙えちゃう「フレアーデニムパンツ」の着回しコーデをご紹介します。おしゃれも動きやすさも欲張れる万能アイテムをチェック♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
フレアーデニムパンツ
スタイルアップ確実なフレアーシルエット
ワンピースやスカートにレイヤードしやすいシルエットで、まさに着回しの救世主。コーデにあわせやすいだけでなく、スタイルアップも叶えてくれるのが◎。
Cordinate 花柄ワンピ×デニムで甘カジュコーデ
シンプルなデニムと甘い花柄ワンピは相性抜群！ピンク×ブルーで春らしい爽やかさを演出して♡
Cordinate おうちでまったりコーデ
動きやすいデニムを使ったコーディネートはおうちでまったり過ごす日にもぴったり♡ フリルたっぷりのビスチェがアクセントに。
Cordinate たくさん動く日のデニムコーデ
慌ただしく駆けまわる日は、デニムを選べば安心。ガーリーなカーディガンをあわせれば、動きやすさも可愛らしさも兼ね備えたパーフェクトコーデの出来あがり♡
Cordinate オフィスにも馴染む！しごできデニムコーデ
きれいめトップスをあわせれば、オフィスにもぴったりなシンプルスタイルに。トップスに迷ったときは白を選べば間違いなし♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来