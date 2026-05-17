スタイルアップも狙える着回しの救世主！【フレアーデニムパンツ】を使った“春コーデ”4選

新生活が始まって、まだまだ慌ただしい毎日！なにを着ていこうか迷う時間がプチストレス…。そこで今回は、中川紅葉とともに、美シルエットでスタイルアップも狙えちゃう「フレアーデニムパンツ」の着回しコーデをご紹介します。おしゃれも動きやすさも欲張れる万能アイテムをチェック♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ フレアーデニムパンツ スタイルアップ確実なフレアーシルエット ワンピースやスカートにレイヤードしやすいシルエットで、まさに着回しの救世主。コーデにあわせやすいだけでなく、スタイルアップも叶えてくれるのが◎。 フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA

Cordinate 花柄ワンピ×デニムで甘カジュコーデ シンプルなデニムと甘い花柄ワンピは相性抜群！ピンク×ブルーで春らしい爽やかさを演出して♡ フレアーデニムパンツは着回し。ポロニットカーディガン 9,214円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM） 花柄キャミワンピース 11,990円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA） ヘアゴム／スタイリスト私物

Cordinate おうちでまったりコーデ 動きやすいデニムを使ったコーディネートはおうちでまったり過ごす日にもぴったり♡ フリルたっぷりのビスチェがアクセントに。 フレアーデニムパンツは着回し。ポロニットカーディガン 9,214円／ROSE FRANTZ（HAN A SHOWROOM） ビスチエつきニットトップス 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール） イヤリング 10,450円／Q-pot（805showroom）

Cordinate たくさん動く日のデニムコーデ 慌ただしく駆けまわる日は、デニムを選べば安心。ガーリーなカーディガンをあわせれば、動きやすさも可愛らしさも兼ね備えたパーフェクトコーデの出来あがり♡ フレアーデニムパンツは着回し。チュールぺプラムカーディガン 24,200円／HONEY MI HONEY トートバッグ 1,980円、ヘアピン（3本セット）330円／ともにラティス パンプス 11,990円／A de Vivre

Cordinate オフィスにも馴染む！しごできデニムコーデ きれいめトップスをあわせれば、オフィスにもぴったりなシンプルスタイルに。トップスに迷ったときは白を選べば間違いなし♡ フレアーデニムパンツは着回し。えりつき白ブラウス 10,000円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）ビスチエつきニットトップス 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）イヤーカフ 4,400円／aw（805showroom）リング 16,280円／h.. （805showroom） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来