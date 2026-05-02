掃除の常識が変わる驚きの軽さ。信頼の【東芝】サイクロン掃除機が日々の家事を劇的に変える。Amazonで販売中！
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家中どこでもパワフルに吸引。軽量設計が魅力の【東芝】キャニスター型クリーナーが今すぐ手に入る。Amazonで販売中！
毎日の掃除をより快適にする、軽量コンパクトなサイクロン式クリーナー。本体質量わずか2.2kgという驚きの軽さを実現しながら、2つの気流でゴミを強力に圧縮し、吸引力が持続する。ダストカップやフィルターは丸ごと水洗い可能で、清潔さを保ちやすい設計だ。日々の掃除負担を軽減したい人にとって最適な一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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本体質量2.2kgという驚きの軽さを実現。コンパクトなボディで持ち運びもスムーズに行えるため、階段や部屋の移動も苦にならず、掃除の負担を大幅に軽減する。
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2つの気流を駆使するサイクロン構造により、パワフルな吸引力が持続する。ゴミを強力に圧縮するため、ゴミ捨ての回数を減らせるだけでなく、ネットへの付着も低減する。
握りやすい「楽らくわざグリップ」を採用し、操作性を追求。さらに帯電防止加工が施されているため、ホコリの付着を抑え、ゴミ捨て時のストレスを最小限に抑えられる。
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フィルターやダストカップは丸ごと水洗いが可能で、いつでも清潔に保てる。また、付属の2WAYブラシを使えば、家具の隙間やソファの継ぎ目まで隅々まで掃除できる。
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