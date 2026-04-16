この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「老人が自分らしく生きるということ/リタイア後の気持ちの変化」を公開しました。動画では、夫がリタイアしてからの気持ちの変化を振り返りながら、定年後の有意義な過ごし方や、老人が自分らしく生きるための心構えについて語っています。



夫はリタイアして丸4年が経過した現在までの心境の変化について言及します。退職直後は喜ばしかったものの、徐々に過去の失敗を思い出し、「やたらクヨクヨしちゃう時期があった」と振り返ります。妻も50代前半で仕事を辞めた際に同様の経験をしたと同調します。これに対し、精神科医の竹中星郎氏の著書『高齢者の孤独と豊かさ』の内容を紹介。「成功も失敗も含めて、それらが凝縮されたものとして今の自分がある」と認識することが老いの成熟につながるという考え方を提示し、過去を肯定することの重要性を語ります。



続いて、定年後に時間を持て余すことへの不安について語り合います。「リタイア後を有意義に過ごしたいという気持ちがあった」と夫は語りますが、エッセイストの勢古浩爾氏の著書『定年バカ』を引用し、一人で特にすることがなくても、寂しくも不満でもない状態であれば可とする見方を紹介。「その暮らしになにを詰め込むか、詰め込まないかはあくまでも自分で決めること」という言葉に、夫婦ともに深く頷きます。



最後に、「老害」という言葉が広まる現代社会におけるシニアの在り方に触れます。妻は、言葉が繰り返し使われることで「老人のイメージが『老害』ってなっちゃうんだよね」と懸念を示しつつも、周囲の言葉に惑わされず「自信を持っていけばいい」と結論づけます。妻も「あなたの知らないことを私はいっぱい知ってるのよ」という心意気で若者に接し、知らないことは教えてもらう姿勢が大切だと提案します。



動画の終盤で、夫は「とりあえず今を楽しむ」と、今後の抱負を語りました。シニア世代だけでなく、将来の生き方に不安を抱える人にとって、人生の歩み方を考える上でのヒントになりそうです。