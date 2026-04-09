◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、稍重）

１着賞金１億円をかけて争う古馬最高峰レース、第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１に砂上の猛者１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が集結。西村淳騎乗で３番人気のカゼノランナーが鮮やかに逃げ切り２馬身差の快勝。３連勝で初のビッグタイトルを手にした。

内めの３番枠から発馬を決めると、積極的にハナを主張。先頭で迎えた直線でも、最後まで力強く脚を伸ばし後続を突き放した。「本当にカゼノランナーとともに勝ててすごくうれしい」と笑顔の鞍上。コンビを組んで４戦全勝となり「僕はカゼノランナーの能力を信じていましたし、振り切れると思っていました」と力強くうなずいた。

前走の佐賀記念・Ｊｐｎ３では６馬身差の圧勝。今回はＪｐｎ１で一気に相手は強化されたが、全６勝のうち４勝を挙げる得意の左回りコースで、持ち前の持久力を生かし連勝を伸ばした。「まだまだまだ、まだまだ強くなってくれると思いますし、強くなってほしいです」と鞍上。新王者誕生を高らかにアピールした。

◆カゼノランナー 父キズナ、母ヴァイセフラウ（父キングカメハメハ）。栗東・松永幹夫厩舎所属の牡５歳。北海道新冠町・株式会社ノースヒルズの生産。通算１３戦７勝（うち地方２戦２勝）。総獲得賞金は２億９６６万３０００円（うち地方１億３０００万円）。主な勝ち鞍は２６年佐賀記念・Ｊｐｎ３。馬主は前田幸大氏。