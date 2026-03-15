◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラと対戦。鈴木誠也外野手（31＝カブス）の負傷により、2回の守備から途中出場の森下翔太外野手（25＝阪神）が2―2の3回1死二、三塁からスアレスのチェンジアップを捉え、左翼ポール際へ勝ち越しの3ランを放った。

打った瞬間、確信した森下は右手を高く掲げ、ガッツポーズを何度も繰り返しながらダイヤモンドを一周した。直前に佐藤輝が右翼線へ同点二塁打。その勢いのまま阪神勢2人でゲームをひっくり返した。

WBC初出場の森下は1次ラウンドは3試合に出場して6打数1安打。開幕後は2打席連続併殺と調子が上がっていなかったが、初スタメンとなった10日のチェコ戦の第2打席で初安打となる遊撃内野安打を放った。米国入りしてからの練習ではライブBPで大谷から中前打を放つなど調子を上げていた。

11日のベネズエラ―ドミニカ戦は球場で観戦。「（ベネズエラは）シンプルに強い。打線がやっぱり（層が）厚いし、乗せたら怖いチームなのかなと思う」と警戒を強めていた。チャンスに強い男が主砲のアクシデントで巡ってきた出番で、しっかりと役目を果たした。