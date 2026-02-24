¡Ö¥±¥¤¥È¡×¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÆ©¤±´¶¤ò³Ú¤·¤à2¼ï¤Ë¿·¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤È¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ý¥Ã¥É¡×¡Ê1500±ß ¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥ì¥Ã¥É·Ï¤Î¡ÖCP04 Ì´¸¸¥É¥í¥Ã¥×¡×¤È¥â¡¼¥ô¥ì¥Ã¥É¤Ê¡ÖCP05 Í©¸÷¥í¡¼¥º¡×¤Î¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥ì¥Ã¥É·Ï¤Î2¿§¤¬²Ã¤ï¤ë¡£´ûÂ¸¤Î¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É·Ï¡ÖCP01 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ÎÍ½¸À¡×¡¢¥°¥í¥¦¥Ô¥ó¥¯·Ï¡ÖCP02 ¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¡¢¥í¥¦¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¡ÖCP03 ¸¸ÁÛ¥é¥°¡¼¥ó¡×¤È¹ç¤ï¤»5¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¥¢¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÈ¯¿§¥«¥é¡¼¤¬¿°¤Î¿§¤ÈÆ±²½¤¹¤ë¸ý¹È¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥ó¡×¡Ê1400±ß ¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤ß¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¡ÖC04 ÉòÆº²½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥·¥¢¡¼¤Ê¥ì¥Ã¥É·Ï¡ÖC01 ±ê²½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¡×¡¢¥·¥¢¡¼¤Ê¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ô¥ó¥¯·Ï¡ÖC02Æù¿§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¡×¡¢¥·¥¢¡¼¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¡ÖC03 »Þ²½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¹ç¤ï¤»4¿§¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
