◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日 スピードスケート 女子マススタート決勝（2026年2月21日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子マススタート決勝が行われ、五輪ラストレースの佐藤綾乃（29＝ANA）は15位に終わり、メダル獲得を逃した。18年平昌五輪の高木菜那の金メダル以来となる日本勢2大会ぶりの表彰台はならなかった。

勝負のラスト1周。メダル候補選手のスパートに食らいついたものの、届かなかった。中間ポイントが獲れなかったため、最終順位は15位に沈んだ。

今大会の五輪を集大成と捉える佐藤がラストレースで意地を見せた。団体追い抜きでは銅メダルを獲得。前回4位の1500メートルでは22位と振るわず「思い切ったレースができなかった。少し後悔が残る」と語り、最終種目にかけていた。

18年平昌五輪から団体追い抜きで高木とチームを組んできた。北京五輪後は、高木の発足した「チーム・ゴールド」に合流。高木も「今では後輩を力強く支える頼もしい先輩。安心して後ろを任せられる」と信頼を置く。前日の1500メートルではレース後に2人で抱き合って泣いた。「たぶん本人より泣いてるんじゃないかと思う。それぐらい、やっぱり、悔しいです」と語った。高木への感謝の思いも乗せ、レースに挑んでいた。

【五輪戦績】

2018年平昌 3000メートル 8位、マススタート 1回戦敗退、団体追い抜き 金メダル

2022年北京 1500メートル 4位、3000メートル 9位、マススタート 8位、団体追い抜き 銀メダル

2026年ミラノ・コルティナ 1500メートル 22位、マススタート 15位、団体追い抜き 銅メダル

☆佐藤 綾乃（さとう・あやの）1996年（平8）12月10日生まれ、北海道・厚岸町出身の29歳。ANA所属。3大会連続出場でチームを支える屋台骨。18年平昌大会は21歳73日の金メダリストで当時の冬季五輪日本人女子史上最年少だった。ANAの社員アスリートとして奮闘中。