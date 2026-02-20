加藤和樹が、2026年にデビュー20周年を迎える。その節目を飾る記念公演＜Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026＞の開催が決定した。

20年の軌跡を辿る本公演では、壮大なオーケストラを従え、これまで出演してきたミュージカル作品の名ナンバーを披露。アーティストとして俳優として歩んできたキャリアを凝縮した、ドラマティックなステージを展開する。

本公演を彩るスペシャルゲストには、元宝塚歌劇団雪組トップ娘役で、現在はミュージカル界で確固たる存在感を放つ歌姫・真彩希帆が出演。“ちいかわーず”として公私ともに親交のある二人による、心を重ねるようなシンフォニック共演は、この公演ならではの見どころだ。

指揮は井村誠貴。演奏は数々の舞台で加藤和樹と共演を重ねてきた精鋭メンバーによるKKスーパーチェンバーオーケストラが務める。

20周年にふさわしい、一夜限りの華やかで壮大なシンフォニックコンサートとなる。

◆ ◆ ◆

◼︎加藤和樹 コメント

アーティストデビュー20周年で「Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026」の開催が決定しました。

これまで歩んできた経験・出会いの中で様々な形の音楽に触れ、自分の世界が広がりました。その大きな一つがミュージカル。ミュージカルとの出会いがなければこのコンサートの開催もなかったでしょう。開催できることを心から感謝します。

そして今回スペシャルゲストとして参加してくださる真彩希帆さん。公私共に繋がりのある真彩さんとのステージ…役者としての彼女の表現は素晴らしく、共に高め合える存在なので本番が今から本当に楽しみです。

指揮の井村誠貴さん、そしてKKスーパーチェンバーオーケストラの皆さんとの共演も心が躍ります。

自身の軌跡が繋いだ縁により開催されるこのコンサートをぜひ楽しみにしていてください。

◼︎真彩希帆 コメント

記念すべき20周年！本当におめでとうございます。共演を重ねるたび、その熱さと誠実さに刺激をもらっています。普段の楽しい時間も含めて大切な存在です。この特別なステージに、彩りを添える一員としてご一緒できることをとても嬉しく思います。心からの拍手と感謝を込めて..素敵な日になりますように。

◆ ◆ ◆

＜Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026＞

【出演】

〖歌〗加藤和樹

〖スペシャルゲスト〗真彩希帆

〖指揮〗井村誠貴

〖演奏〗KKスーパーチェンバーオーケストラ

【日程・会場】

2026年7月26日(日) 16:00開演（15:15開場）

東京オペラシティ コンサートホール

https://www.operacity.jp/concert/

【チケット情報】

全席指定・税込 （※未就学児入場不可）

S席 12,000円 A席 10,000円 U-22席 3,000円（U-22席はぴあのみで販売）

【ファンクラブ先行予約受付期間】

2026年2月20日(金) 〜3月9日(月)

※各アーティストファンクラブからのご案内をご確認下さい。

【プレイガイド先行予約】

2026年3月28日(土) 〜

【一般発売】

2026年4月25日(土) 10:00〜

【プレイガイド情報】

・東京オペラシティ チケットセンター 03-5353-9999 (10:00〜18:00 (月)定休）

・チケットぴあ [Pコード：321-082] https://t.pia.jp 店舗販売：セブンｰイレブン

・e+（イープラス） https://eplus.jp 店舗販売：ファミリーマート

・ローチケ [Lコード：74414] https://l-tike.com 店舗販売：ローソン、ミニストップ

・サモンプロモーション 06-6225-2237 (平日 10:00〜18:00)

https://www.samonpromotion.com

【予定作品曲】

「ロミオ＆ジュリエット」 「フランケンシュタイン」 「ファントム」 など…

【オフィシャルサイト】

https://www.samonpromotion.com/event/3768/

企画：ASOViVA

制作：ASOViVA / サモンプロモーション

主催：サモンプロモーション

【お問合せ】

サモンプロモーション TEL: 06-6225-2237 （平日10:00〜18:00）