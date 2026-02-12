「片付けても片付けても、すぐオモチャが散らかる」「子どもに何度言っても片付かない」…そんな悩みはありませんか？ 「じつはその原因は、子どもの性格でも収納ボックスの種類でもなく、『オモチャの置き場所』にあるのかもしれません」。そう語るのは、整理収納アドバイザーとして数多くの散らかった家を整えてきたおまいさん。今回は散らかりにくいオモチャの置き場所について教えてくれました。

「散らかってる＝よく遊ぶ＝好き」は、必ずしも正しくない

オモチャで散らかった部屋を見ると、「こんなに出してるんだから、よく遊んでるんだろうな」と思いがちです。でも実際は、そうとは限りません。

【写真】オモチャの収納ボックス

子どもも人間なので、暇なときはとりあえず目の前を見て、「なんかおもしろいもんないかな？」と探します。目に入ったオモチャをちょっと触って、思ったよりおもしろくなかったらポイ。次、また別のものを触ってポイ。

この繰り返しで、"遊んだ"というより"触っただけ"のオモチャが積み上がっていくことが多いんです。

つまり、散らかりやすさは「子どもの性格」だけではなく、"散らかりやすい量が目の前にある"ことが原因になっている場合もある、ということ。

解決策は「1軍・2軍」に分けて、触れる量を制限！

そこでおすすめなのが、オモチャを1軍・2軍に分ける方法です。これは言葉がしゃべれる、自分でオモチャを選べる年齢の子どもに有効な手段。

ポイントは、「もっているオモチャの数を減らす」ことではありません。子どもがすぐ触れる範囲に置くオモチャを、1軍だけにするという考え方です。

・1軍：最近よく遊ぶ／今ハマっている／出しておく価値があるオモチャ

・2軍：あると助かるけれど、毎日は使わない／たまに出せば十分なオモチャ

そして、それぞれ置く場所は以下のとおり。

・1軍 → 子ども部屋（いつでも触れる場所）

・2軍 → 納戸・押し入れ・クローゼット上段など『別の場所』

これをやると、子どもは1軍しか触れないので、そもそも散らかる範囲が狭くなります。片付けのハードルも下がるし、「また散らかってる…」と思う回数も減りやすいんです。

「視界から消えたら遊ばなくなるのでは？」への答え

この話をすると、「でもオモチャが視界から消えたら、遊ばなくなりません？」と心配する方もいます。

でも、ここはむしろ逆です。本当に大好きなオモチャが視界から消えたら、子どもは聞きます。「ママ、あれどこ？」って。

聞かれないまま忘れられるなら、それは「見えてたから触ってただけ」で、そこまで強い興味がなかった可能性が高い。もちろん、だからといって捨てろという話ではありません。ただ、常に1軍の場所に置く必要はないというだけです。

オモチャは、まんべんなく全部で遊んでもらう必要はありません。今その子が気に入っている1軍が並んでいて、それで機嫌よく遊べているなら、それがいちばん健全です。

1軍に飽きたら、2軍が「新鮮なお楽しみ」になる

この方法のもう1つのよさは、飽きたときの手が用意できること。

「つまんなーい」「やることない」となったときに、2軍を出すと、子どもにとっては久々に見るオモチャ。いわば、家の中でプチ再会が起こるんですよね。新鮮な気持ちで遊び始めることも多いです。

そのタイミングで、「2軍から気に入ったものを1軍へ」、「1軍のなかで最近触ってないものを2軍へ」と、入れ替えてもOK。こうして、普段すぐに触れるオモチャを厳選配置しておくだけで、散らかり方が変わります。

オモチャが散らかると、片付けるのは結局は自分。しかも毎日。場合によっては1日何回も。

だからこそ、「オモチャの全部を子ども部屋へ」ではなく、「1軍だけを子ども部屋へ」に変える。たったそれだけで、片付けの回数も、散らかる量も、家のイライラも減らせる可能性があります。

「子どもが片付けない…」と悩む前に、まずは散らかりにくい置き場所をつくってみる。それが、自分の毎日をラクにする近道です。