「見た目も機能も完璧」毎年完売してしまう「軽くてあたたかい」最優秀ダウン

ブランドPRが証言「最高のダウン」

凍える気温や悪天候でも難なく乗り切れ、そのうえ動きやすくて快適。ダウンに定評のあるブランドを中心に、そんな欲張りな願望をかなえる実力派を選抜。

DAIWA PIER39

「漁網由来の超極細糸で軽量かつ高強度」



「釣り具がルーツのブランドならではの実用×デザインを兼ねそなえたアイテム展開。新作は登山家にも愛されるPERTEX® QUANTUM MADE FROM NETPLUSのリサイクルナイロンを採用しています。」（企画担当）



ぷっくり丸いフォルムながら、実はパッカブルにも対応。超軽量生地なのに丈夫で破れにくいという、可愛い見た目をいい意味で裏切る本格派。

TAION × UNFILO

「インナーダウンブランドとの強力タッグ」



「800フィルパワーという高い数値を誇る防寒力。インナーダウンブランド「TAION」とのコラボは今季で４年目に突入。形の美しさと動きやすさをかなえるため、パーツごとにダウン量を調整しています。」（PR・藤村咲月さん） 撥水加工＆自宅で洗える、UNFILOならではの実用性もそなえた１着。

mont-bell

「軽量コンパクトなのに抜群のあたたかさ」



「タウンユースからアウトドアまでカバーする、光沢をおさえたしなやかな薄手生地。800フィルパワーのダウンを内包し、表地と裏地をつぶし縫いすることで片寄りを防ぎ、保温効率をアップ。」（PR・紱永智美さん） 裏地には帯電防止加工をほどこした逸品。



