難産を目の当たりにしたパパ→「頑張れ」しか言えない無力感…分娩室で夫が震えた、壮絶すぎる38時間の出産記録【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「出産」という奇跡の裏側には、時に想像を絶する過酷な時間が流れている。ママ目線の出産レポは数多くあるが、今、SNSやブログで注目を集めているのは、こばぱぱさん(@kobapapaaa)が描いたパパ視点の記録だ。
深夜に突然始まった陣痛から、実に38時間を超える難産となった長女の誕生。そばで見守ることしかできなかった夫の葛藤と、生命の力強さをコミカルかつリアルに描いた本作の舞台裏について、こばぱぱさんに話を伺った。
初めての出産に臨んだこばぱぱを待っていたのは、サポートできる事柄があまりに少ないという厳しい現実だった。「頑張れ」と声をかけることしかできない自分に、「己の無力さを思い知らされた38時間だった」と振り返る。
出産が命がけであることは認識していたが、現実は想像以上に過酷だった。体力だけでなく、凄絶なメンタルとの闘い。ラストスパートで「妻の目が飛び出るのではないか」と恐怖を感じ、手が震えたという描写は、現場の圧倒的な緊張感を物語っている。
■産後8年、今も続く「痩せるから大丈夫」の魔法
本作の魅力は、凄絶な体験の中にユーモアが織り交ぜられている点だ。こばぱぱは、出産前後にカツ丼を平らげ、孫〇空並みの食欲を見せた妻のパワフルさに圧倒されたという。
「パパ安心して！産後は痩せるから大丈夫！」と言われ続け、気づけば8年。そんな笑えるエピソードを交えつつも、小さな体で新しい命を産み出す女性の強さへの、深い尊敬の念が全編に溢れている。
■その先に待つ「最高の幸せ」へのメッセージ
記事の最後、こばぱぱは38時間を戦い抜いた妻からの言葉を引用している。
「出産は今まで経験したどんなことより壮絶だった。でも、今思い返しても、あれほど幸せな瞬間はないと思えるほど素敵な体験。その先にはたくさんの幸せな未来が必ず待っている」
これからパパになる男性には「心の準備」として、そして現在妊娠中の女性には「リラックスするための笑い」として、ぜひ一読してほしい作品だ。
取材協力：こばぱぱ(@kobapapaaa)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。