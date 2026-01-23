この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで「【浮気調査】1.DM告発！コミュニティ内で…」と題した動画を公開。DMによる告発をきっかけに開始した浮気調査において、調査対象者を尾行する様子の一部を公開した。



公開された映像は、調査対象の人物が自宅マンションから出てくるところから始まる。調査員は対象者との距離を保ちながら尾行を開始し、対象者が駅方面へ向かって歩いている様子を記録。その後、対象者は最寄り駅の改札を通り、ホームへと向かい電車に乗車する模様が映し出されている。



動画タイトルには「コミュニティ内で…」との記載があり、特定のコミュニティ内での関係が疑われていることが示唆される。映像の最後には「引き続き尾行します」とのテロップが表示され、調査が継続中であることが伝えられた。



今回の動画は、実際の調査がどのように行われるかを示す内容となっている。映像は対象者が電車に乗り込んだところで終了しており、調査のさらなる進展については続報が待たれる。



