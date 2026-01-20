俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、19日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。留学について語った。

中学は早稲田大学の付属に通い、高校からアメリカに留学。現在はイタリアの名門ボッコーニ大学に在籍している蘭丸。「なんでそんなに頑張ろうと思った？」とMCのMEGUMIから質問される場面があった。

「明確に目的から逆算しているタイプ」と前置きして「モテたい、稼ぎたい、車欲しい、家欲しい…っていう欲がベースにあって。中2の冬くらいに（早稲田を）辞めようかなって思った」と回顧。「選択としては（早稲田に）残って楽しく生活して高田馬場で飲み潰れる4年間を送るか、もしくは1回頑張って稼ぐか。“楽しい”か“お金”かを天秤にかけて、絶対に生活水準は落とせないと思って。欲しいものが多すぎるっていうので、じゃあ頑張るしかないと思って辞めようと思った」と留学を決めた経緯を説明した。

「“こうなりたい”が出るタイプじゃなくて、多分現代病にも近いと思う。やれること、得られるものが多すぎて、何が欲しい、何がやりたいがない。やりたいってよりは、こうなりたくない、これだけは譲れないのラインが多くて」と自己分析。「（高校で）勉強頑張っていたのも、早稲田以下には絶対は入れないってうプライド。世界のトップ大に行ってやるぞってって4年間カリカリ（勉強した）」と振り返った。