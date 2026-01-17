「新年なにしてた？」人気占い師が将来を言い当てる「30秒心理テスト」

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





「年末年始の過ごし方」から分かるあなたの深層心理

今回は不定期でお届けしている心理テストをみなさんにご用意しました。30秒で回答できるテストであなたの深層心理がわかります。ぜひ楽しんで試してみてください。





【QUESTION】

2025年から2026年にかけてのこの年末年始、あなたが一番楽しめたこと、または一番時間をかけたことは何でしたか？ 下の３つから近いものを選んでください。





1.家族や親族と集まって、賑やかに過ごしたこと。

2.カウントダウンイベントや、音楽・お笑いなどのエンタメを楽しんだこと。

3.サブスクを一気見したり、ゆっくりしたり、自由気ままに過ごしたこと。









【ANSWER】



この心理テストから分かるのは、あなたが『今、運気を上げるためにするとよいこと』です。無意識のなか新年に行ったアクションが、上半期の運勢向上が見込めそうな行動のヒント。１を選んだあなたは新たな趣味と出会ったり、2，3を選んだあなたは恋や交友関係を育んだり。きっかけになる行いを頭において、2026年の始まりを豊かなものにしてみてください。







（ぷりあでぃすさんからの具体的なアドバイス！）

