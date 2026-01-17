Her lip to BEAUTYの美容液リップ誕生♡ケアも発色も叶える新定番

小嶋陽菜さんが手がける「Her lip to BEAUTY」から、ブランド待望の美容液リップが登場します。唇は顔全体の印象を左右する大切なパーツだからこそ、メイクとケアを同時に叶えたいという想いが詰まった一本。うるおい、艶めき、ケア効果を兼ね備え、日常に寄り添う存在として誕生しました。全国発売に先駆けた先行イベントやポップアップショップも予定されており、発売前から注目を集めています♡

美容成分90%以上の贅沢処方

Her lip to BEAUTYの美容液リップは、美容成分を90%以上配合した高密着処方が魅力。唇の乾燥や縦ジワ、くすみに多角的にアプローチするため、7種の植物由来オイルを厳選しています。

さらにエイジングケア**の視点を取り入れ、日中のメイク中も唇をいたわる設計に。ナイアシンアミド、パルミトイルペンタペプチド－4、ダマスクバラ花エキス（保湿）を組み合わせたローズアミドCPXが、みずみずしいハリ感をプラスします。

**年齢に応じたケア

ルナソルが描く春の始まり。光と風をまとう2026年春コレクション

厚みと艶を演出する設計

とろけるように密着するメルティエッセンス処方を採用し、唇の体温でなじみながらうるおいを閉じ込めます。

2種のプランパー成分***配合で、塗布時のマッサージ効果により血行を促進し、自然な血色感とボリューム感を演出****。金属製アプリケーターは唇に沿いやすく、均一な塗布と心地よい刺激を両立しています。

***バニリルブチル、メントキシプロパンジオール

****メイク効果による

日常に寄り添う4色展開

カラーは毎日使いたくなる4色をラインナップ。00SELFLOVEは唇本来の美しさを引き立てるクリアピンクで、リップケアやナイトケアにもおすすめ。

00 SELF LOVE

01 RICH ROSE

02 LADY RED

03 HONEY VAIL

01RICHROSEは血色感を与える定番ローズ、02LADYREDは大人の魅力を引き出す粘膜レッド、03HONEYVAILは多幸感のあるソフトコーラルです。

全色共通で容量12g、価格は3,300円（税込）。一般発売日は2026年2月21日（土）です。

唇からはじまる自分らしさ

「盛れる」と「エイジングケア」を同時に叶えたいという想いから生まれたLIPTOLOVESERUM。保湿だけでなく、ハリや透明感、心地よい使い心地まで追求された一本です。

メイクの仕上げにも、すっぴんケアにも寄り添ってくれる存在は、忙しい毎日の心強い味方。自分の唇に自信を持ちたいとき、そっと背中を押してくれる美容液リップを、ぜひ体感してみてください♡