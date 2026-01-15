¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬¼«Á³¤ËÀø¤à¡×¥³¥¹¥á¤ÎÁª¤ÓÊý¡ÖÀ¹¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÈë·í
¥á¥¤¥¯´¶¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¡¢Î©ÂÎ´¶¤ÏºÇÂç¸Â¤Ë¡£¤É¤ó¤Ê¿§¤È¤â¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¼´¤Ë¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÎÏ¤Þ¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¡×¡£Åß¤Î¶õµ¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¿·¿§¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç´éÎ©¤Á¤òº£¤Ã¤Ý¤¯¹¹¿·¤·¤Æ¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×²º¤ä¤«¤Ê¿·¿§
È©¤ä¹ü³Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤äÃÎÀ¡¢°¦ÕÈ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿§¤Ã¤Ý¤µ¤Ê¤É¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¤âÁà¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¡£¤½¤ó¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¿·ºî¤¬¥ë¥Ê¥½¥ë¤«¤éÅþÃå¡£¿·Á¯¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤È¤È¤±¹þ¤à¤Ò¤«¤¨¤á¤Ê¿§¤Å¤¤¬¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤ÎÌÜ¸µ¤òÌµÆñ¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤
Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
¥ë¥Ê¥½¥ë ¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥óN ¡Ò¾å¤«¤é¡Ó17,18,19,EX14¡Ê¸ÂÄê¡Ë ³Æ7,700±ß¡¿¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¡¡¡È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¶¯¤¤¡É¥ë¥Ê¥½¥ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ò´Þ¤ó¤À½Õ¤é¤·¤¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ä¡¢ÀÄ¤ß¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î±Æ¿§¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡¢±¢±Æ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¥«¥é¡¼¹½À®¡£¤ä¤µ¤·¤¯¤âô¥¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò±é½Ð¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¹¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÚÁ´10¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¡Ö¼Á´¶¤À¤±À¹¤ì¤ë¡×Èþ¤·¤µ¤ò¼«Á³¤ËÀø¤Þ¤»¤ë¡Ö¤Ò¤«¤¨¤á¤Ê¥³¥¹¥á¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×