「あったかいけど野暮ったい」を解決する 「真逆のボトム」の選び方





冬服を「ラクしてキレイに変える」ボトム

ふんわりとした厚手のニットや重厚なウールコート。暖かいけれど鏡の前でふと思うのが「なんだか野暮ったいかも？」という違和感。そんな冬特有の「あったかい＝野暮ったい」悩みを解決する最短ルートは、トップスの重さとは「真逆のボトム」を選ぶこと。



ニットの毛羽立ちを受け流す「サテンのツヤ」、重さを削ぐ「優美なとろみ」。スカートのように華やかで、スラックスのように整う。それでいてラクに穿ける都合のいいボトムの選び方をご紹介。







スカート風のフレアパンツでALL白の緊張感を緩和

白ワイドパンツ／シーニュ 白フリーストップス／RHC（RHC ロンハーマン）

肌をすべるような、つるんとしたテクスチャー。ニュアンスがつくシルエットで、クリーンな白パンツを身近な存在に。フリースやシャツなど異素材を組み合わせて、ワントーンスタイルにメリハリづけ。







形を保てる「ゆれないサテン」



黒フレアスカート／HER.

ハリ感と光沢感を併せ持つ上質なサテン生地。おかげでシルエットがくずれにくく、短め丈のトップスや羽織りとのバランスもいいまま。陰影がつくサテンとたっぷりと入ったギャザーの動きが相性よく、ボリュームフォルムをのっぺり見せない立体感を演出。ソックスのワンポイントやブーツをしっかりアピールできる8分丈。







「とにかくラク」に進化した「なめらかなイージーパンツ」



黒ワイドパンツ／ビロット（THI RD MAGAZINE）

さらりとスムースなポリエステル素材のイージーパンツ。センタープレス入りの硬派なルックスだけど、ゴムウエストではき心地は快適。やや肉厚な生地感だからワイドストレートのシルエットでもルーズすぎず、太めのスラックスを穿いているようなモードさを演出。







（ボトムのプライスなど詳細へ）

≫【全21本のパンツ・スカート名品一覧へ】 ラクなのにキレイ「スタイル良く穿ける」 ワイドの中でも「とくにいい」 ボトム