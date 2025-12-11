BYMERZYの新作ティントが660円！冬映えバターテクスチャーに注目

韓国発コスメブランド「BYMERZY（バイマージー）」から、冬のメイクにぴったりな新作が登場します。数量限定で発売される「レッツウェアリング ティント」と「レッツウェアリング リップアンドチーク」は、どちらも税込660円という手に取りやすい価格が魅力。バターのようにとろける質感や、重ねても楽しめる透け感カラーなど、プチプラとは思えない仕上がりが話題になりそう♡

バターのようにとろけるティントが登場



「バイマージー レッツウェアリング ティント」（全4色・660円税込）は、唇にのせた瞬間バターのようにとろけて密着。

さらりとしたブラー質感が続き、重さを感じない軽やかな仕上がりが魅力です。

カラーは「クールピンクの01 COOL BABY」「血色感*のある02 LOVE BLOOM」「コーラルピンクの03 FOG BALLET」「ライトピンクの04 BERRY PINK」。

斜めカットのアプリケーターで外出先でもひと塗りで美しく仕上がります。

*メイクアップ効果による

660円で楽しむリップ&チークの全8色



「バイマージー レッツウェアリング リップアンドチーク」（全8種・660円税込）は、3つの異なるテクスチャーを展開。

01 APPLE REDの透明感レッド、02 LYCHEE ROSYのミュートピンク、03 SWEET PEACHのライトピーチ、04 LAVENDER PLUMの清純モーブなど、どれも重ねることで自分だけの発色に。

さらに05～08はパールのきらめきが美しいカラーで、唇温度で変化するBLUE BALMもラインアップ。シアバターやホホバ種子油¹などの保湿成分入りで、荒れがちな唇も優しくケアします。

*¹シアバター、ホホバ種子油、マカデミア種子油

プチプラで叶う多彩な質感と発色



どちらのアイテムも660円（税込）という価格ながら、色展開・質感・仕上がりの全てがハイクオリティ。

1つで仕上げても、2～3色買いして組み合わせても楽しめるのが魅力です。ドン・キホーテやアピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗にて、2025年12月10日（水）より数量限定発売。

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

冬のメイクを軽やかに彩るBYMERZYの限定コレクション



この冬のメイクに新しい表情をくれるBYMERZYの限定アイテム。ティントはふんわりとしたブラー質感が長時間続き、リップアンドチークは重ねるほど自分らしい色に仕上がる優秀アイテムです♡

どちらも660円で手に入るので、気軽に冬メイクをアップデートできます。気になるカラーがある方は、数量限定のため早めのチェックがおすすめ。

あなたの日常に、やさしい彩りを添えてみてはいかがでしょうか。