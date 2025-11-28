エスティ ローダーのホリデーに“幸運の花”が開く♡ラベンダー キスが限定登場

エスティ ローダーから、ホリデーシーズンにぴったりの限定コレクション「ラベンダー キス コレクション」が登場します。幸福を呼ぶといわれるライラックの色彩にインスパイアされ、未来への願いやときめきをそっと映し出す特別なラインアップが魅力。人気のクッションファンデーションや限定色のジェリーグロウバームなど、ラベンダーのように穏やかで上品な光を宿すアイテムが揃い、自分へのご褒美にもギフトにも最適な華やぎを添えてくれます♪

ライラックが咲く限定コレクションの魅力

©Estée Lauder

「ラベンダー キス コレクション」は、ライラックの柔らかな輝きを纏ったホリデー限定シリーズ。

幸福を呼ぶ花として知られるライラックをテーマに、心を解き放ち未来の願いを込めたような色彩が印象的です。

©Estée Lauder

幻想的なラベンダーカラーがパッケージやカラー展開に落とし込まれ、手にする瞬間からホリデームードが高まります。

コレクションには、この季節だけ手に入るメイクアイテムが揃い、いつものメイクに美しいツヤとやさしさを添えてくれます♡

人気クッションの限定版とベストセラー3色

「ダブル ウェア ソフト グロウ マット クッション メークアップ」（各8,580円/SPF45・PA+++）は、ブランドの中でも支持の高いクッションファンデ。

ライラックを纏った限定パッケージで登場し、自然なグロウマット仕上げを叶えながら毛穴や色ムラをナチュラルにカバーします。

快適なテクスチャーと長時間続くうるおいで、美しい素肌感を一日中キープ。

展開色はクール バニラ／ボーン／ポーセリンの既存人気3色で、肌を上品に整えながら華やぎも添えてくれます。

限定3色のジェリーグロウバームで冬の透明感UP

「ピュア カラー ジェリー グロウ バーム」（各3,960円）は、通常はオンライン限定の人気リップ。

ホリデーでは百貨店でも手に入り、限定3色のライラック チャーム／ラベンダー ファンタジー／サトル マルベリーが揃います。

とろけるようなオイル-イン-スティック処方で、グロスのようなツヤとティント発色が唇にやわらかな血色をプラス。

唇のpHに反応し、一人ひとりの自然な色味へ変化するため、冬のメイクに透明感と可憐な輝きを添えてくれるのが魅力です♪

ホリデーに寄り添う“幸福の彩り”をまとって

「ラベンダー キス コレクション」は、ライラックのやさしい色彩がホリデーの高揚感をそっと満たしてくれる限定ライン。

人気のクッションファンデや限定色のリップバームなど、毎日のメイクを上品にアップデートしてくれるアイテムが揃います。

ギフトとして大切な人にも、自分へのご褒美にもぴったり。冬の特別な瞬間に寄り添い、来年への願いをそっと閉じ込めたような美しさを感じさせてくれるコレクションです♪