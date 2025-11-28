今回は、毒親育ちの彼女と付き合ったら地獄だったエピソードを紹介します。

「俺の彼女は控えめで優しくて、最初は『いい子だな。この子といつか結婚したい』と思っていました。でも付き合って日がたつにつれて、違和感が強くなっていきました。

だって彼女に何を聞いても『あなたの好きな方でいい』と答えるし、褒めると『私なんかどうせ……』となぜか落ち込むんです。また、彼女からの電話に出られないと何度も電話をかけてきて（ありえない回数です）、俺が慌てて電話をかけ直すと『私のこと本当に好き？』と聞いてきます……。数日前も、彼女からの電話に10分出られなかったら、なんと俺の会社に電話をかけてきて、いつもの優しい彼女とは別人のように怒鳴られました。

その後、彼女は毒親育ちで、子供の頃から親に否定、罵倒され続けたせいで、自分の気持ちを押し殺す癖がつき、ときに気持ちをコントロールできなくなると聞きました。気の毒だとは思うけれど、正直彼女と向き合い続けるのはしんどいです」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ たしかにこの彼女と付き合うのは大変そうですが、だからといってこの彼女と別れるのも大変そうな気がしますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。