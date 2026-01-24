yosugala・汐見まといインタビュー4人組アイドル・yosugalaの一員である汐見まといの経歴は、かなり異色だ。「毒親」と自虐する家庭で育ち、アイドルを目指したきっかけは早大在学中のコンカフェ勤務。幼い頃の反動ともいえるような経歴を語った。（全3回の第2回）【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】「袴も可愛い」「才色兼備」…早大卒業式での汐見まとい。“舌ピにカラコン”姿も趣味は筋トレで、毎日1時間半を習慣づけ