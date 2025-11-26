Ｊ２で７位の磐田は２５日、最終戦となる２９日のアウェー鳥栖戦に向け、静岡・磐田市内で調整した。プレーオフ（ＰＯ）圏内の６位・仙台と勝ち点１差、５位・大宮と２差で迎える最終節。逆転での進出を果たすには、引き分けでも得失点を考慮した上で、可能性はあるものの、勝利が“絶対条件”となる。元日本代表のＧＫ川島永嗣（４２）は「自分たちがやれるという自信はあるので、それを信じて最後までプレーしたい」と力強く意気込んだ。

前節（２３日）の山形戦は２―２で引き分けに終わり、６位との勝ち点差は維持したものの、自力でのＰＯ進出は可能性はなくなった。それでも、守護神はまだリーぐの優勝チームが決まらない状況も踏まえて「これだけの混戦だと何が起こるか分からない。どれだけ昇格の可能性が少なくても、僕たちは昇格しか見ていない」と覚悟を示した。

鳥栖とは、Ｊ１に所属していた昨季の最終節でも対戦している。磐田にとって２季連続のＪ１残留を懸けた一戦だったが、アウェーで川島がゴールを守る中、すでに降格が決まっていた鳥栖に０−３で敗戦。昨季と１３年の２度、この地でＪ２降格が決まっている。

次戦の構図も、Ｊ１昇格ＰＯをかける磐田と、昇格を逃した鳥栖と磐田に重圧がかかる状況は似ている。だが、川島は「僕はそういうものを変に捉えないタイプ。逆に、いい土地だと思えるように、自分たちがやるだけです。一つの出来事で印象も全く変わる。自分たち自身で変えていきたい」と前を向いた。（伊藤 明日香）

◆磐田のＰＯ進出条件

▽最終節勝利の場合

〈１〉仙台が引き分け以下〈２〉大宮が負けか引き分け、かつ得失点差で逆転〈３〉徳島が負け、かつ得失点差で逆転のいずれかを満たせばＰＯに進出。

▽同引き分けの場合 仙台が５点差以上で負けることが必要。