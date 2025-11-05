「神舟20号」と「神舟21号」の乗組員が引継ぎの文書に署名する様子=2025年11月4日/CCTV

香港（CNN）中国の宇宙当局は5日、宇宙ステーションに滞在中の飛行士3人について、帰還に使う宇宙船に宇宙ごみが衝突した可能性への懸念から、6カ月間続く滞在を延長せざるを得なくなったと明らかにした。

3人の飛行士は5日に地球へ帰還する予定で、新たなチームに中国の宇宙ステーションの「鍵」も引き渡していた。しかし、中国国家航天局（CNSA）は5日、帰還船「神舟20号」に何らかの衝突があったことが疑われるため、帰還を延期したと発表した。

中国国家航天局は「衝突を巡る分析とリスク評価が進められている」と述べたものの、損傷の詳細や点検に要する期間については明らかにしなかった。

3人の飛行士を乗せた宇宙船は今年4月、内モンゴル自治区から打ち上げられていた。3人の帰還について別の日程は現時点で公表されていない。

中国は近年、宇宙開発の野心を急速に拡大させており、数日前には「神舟21号」の打ち上げ成功を祝ったばかり。

「神舟21号」はすでに、次の飛行士のチームを中国の宇宙ステーション「天宮」に無事輸送した。新メンバーの中には、地元メディアが「宇宙に到達した中国史上最年少の宇宙飛行士」として盛んに報じている武飛氏（32）も含まれている。

宇宙に取り残された飛行士の帰還の難しさについては、米国の宇宙機関もここ1年で痛感している。

米国のスニ・ウィリアムズ、ブッチ・ウィルモア両宇宙飛行士は当初、短期間の滞在の予定だったが、帰還に使うはずだったボーイングの宇宙船「スターライナー」が故障し、滞在期間は9カ月以上に及んだ。

昨年6月に地球を出発した2人は今年3月、スペースXの宇宙船「クルードラゴン」でようやく地球に帰還した。