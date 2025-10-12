サンキューマート×グレムリン♡ギズモデザインの限定雑貨が登場！

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、いつ来てもALL390円（税込429円）でカワイイ雑貨が手に入る「サンキューマート」から、『グレムリン』との夢のコラボレーションが実現♡1984年の公開以来、世界中で愛され続けるギズモの愛らしさを詰め込んだ限定雑貨コレクションが、全国の店舗で10月下旬より順次販売スタート。オンラインでは10月8日（水）から先行予約受付も開始します♪

今回のコラボでは、映画『グレムリン』の人気キャラクター「ギズモ」をフィーチャーした全17アイテムがラインナップ。

お部屋で楽しめる「クッション」や「マルチマット」、持ち歩きにぴったりな「トートバッグ」や「カードホルダー」、さらに「ステーショナリー」や「ヘアアイテム」まで、日常を彩る可愛さ満点のアイテムが揃います♡

すべてトレンド感あるくすみカラーで統一され、幅広い世代にマッチするデザインが魅力です。

“魅せる＋あたたかさ”が叶う Mizuno×Ameri の新インナー7型

ギズモと過ごす毎日♪全17アイテムをチェック

ふわふわ素材の「ダイカットクッション」は膝に抱きかかえるのにぴったりのサイズ感。おうち時間を楽しくする「マルチマット」や「リボンヘアバンド」、冷え対策に嬉しい「もこもこソックス」も登場。

さらに、「アクリルキーホルダー」や「B6リングノート」など、持ち歩きたくなるステーショナリーも充実。

どのアイテムも390円（税込429円）というお手頃価格で楽しめます（一部アイテムはよりどり2点で390円）。

販売スケジュール＆予約情報をチェック

オンラインでは10月8日（水）12:00より先行予約を受付。店舗では10月下旬から順次販売開始予定です。

販売場所は全国のサンキューマート各店舗と公式オンラインショップ。地域により入荷時期が異なるため、最新情報は各店舗の公式Xをチェックしてください。

数量限定のため、気になる方は早めの予約がおすすめです♪

愛らしいギズモの世界観を身近に感じられる「サンキューマート×グレムリン」コレクション。どのアイテムも普段使いしやすいデザインと手に取りやすい価格で、贈り物にもぴったりです。

映画のファンはもちろん、レトロでキュートなアイテムが好きな方にもおすすめ♡この秋は、ギズモと一緒に心ときめく毎日を過ごしてみませんか？