カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指南 「血行を回せばツヤ肌に」驚きの美容メソッド
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「お肌をツヤツヤにしたいなら大切なのは〇〇〇〇」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、ツヤ肌を手に入れるための大切なポイントについて語った。
動画の中で片岡氏は「そもそもお肌が綺麗じゃなくなる理由っていうのは何でしょうか？」と問題提起。「それは血行不良によって起こされるんです」と断言した。彼女によれば、「私たちの体っていうのは血液がしっかりと回ることによって、細胞が生まれ変わるという状態になっていきます」と述べ、血流の重要性を強調した。
血行が悪くなることで「細胞の新陳代謝やターンオーバーっていうのがうまくできなくなってしまう」と解説し、「つまりは血行をいかに回せるかっていうのが、ツヤ肌を手に入れられる大事になっていきます」と自信をもって語る。そのため、片岡氏は「炭酸コスメっていうのをお勧めしているのもその一つなんですが、トレーニングをしてあげたり、マッサージをしてあげたり、深呼吸をしてあげたりということでも血行っていうのは良くなってくるんです」と日常でも実践しやすい血行促進法をいくつも紹介した。
「でもそういうのがなかなかできないよっていう方は、こういった炭酸コスメを使うっていうのも一つの手ですね」と、忙しい人にも取り入れやすい選択肢に言及。「自分にどういった方法が合うかなっていう形で、血行をいかに回せるかっていうのを考えてみてください」と、各自が無理なく取り組める方法を見つけることの重要性を呼びかけて動画を締めくくった。
また、本日『体調は血流が９割』「魔法の背骨ほぐし」で疲れ・冷え・老化が改善！Kadokawaから出版
セルフケア本がAmazonから予約スタートするのですが、本日限定のプレゼント企画を開催しています。
22年かけて15万人の方に実践し、効果のあったものを一冊にまとめたものとなるので、良かったは本日予約して、プレゼントもゲットしてください
https://sub.youbemethod.com/p/bloodsmile2
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。