セバスチャン・ブイエにハロウィンを彩る限定焼き菓子＆栗や紫芋を使用した秋限定スイーツが登場
この秋、セバスチャン・ブイエにハロウィンと秋の味覚を楽しむ限定焼き菓子が続々登場する。2025年9月16日から、かぼちゃやおばけをモチーフにした「ハロウィンアソート」と「ハロウィンサブレ」を販売開始。フィナンシェやサブレなど、見た目にも楽しく、味わい深い焼き菓子が詰め合わせられており、ギフトにもぴったりだ。
【写真】セバスチャン・ブイエのスペシャリテ「マカリヨン」がハロウィン仕様に変身！
さらに、10月1日からは、スペシャリテ「マカリヨン」がハロウィン仕様に大変身。かぼちゃモチーフの限定フレーバー「ジャック」を含む3種のアソートが登場する。また、紫芋や栗を使用した「サブレアソート セゾン」や、栗の形を模した「ケークマロン」など、秋の味覚を存分に楽しめる焼き菓子も用意している。
■かぼちゃやおばけなどハロウィンモチーフが主役の限定焼き菓子が登場
■ハロウィン アソート(1404円)
かぼちゃ風味のクマ形フィナンシェ「ヌヌース ポティロン」、黒猫をモチーフにした「紫芋サブレ」、そして蜘蛛の巣を描いた「ハロウィンティグレ」、遊び心あふれる3種の焼き菓子の詰め合わせ。パッケージにはオバケが顔を覗かせるかわいらしいデザインを採用。見た目にも楽しく、贈り物にもぴったりだ。
■ハロウィン サブレ(1188円)
ハロウィン気分を盛り上げる限定サブレアソートが新登場。かぼちゃ型にはかぼちゃパウダー入りサブレ、ハウス型にはココアパウダー入りサブレ、帽子型には紫芋パウダー入りサブレ、そしておばけ型にはプレーンサブレ、4種類それぞれ異なる味わいを、見た目にも楽しい形で用意。食材の風味を活かしたサブレは、一つひとつ丁寧に焼き上げたこだわりの逸品だ。
■ハロウィン マカリヨン(3個1512円)※10月1日(水)〜
セバスチャン・ブイエのスペシャリテ「マカリヨン」がハロウィン仕様に変身。かぼちゃモチーフをあしらった期間限定フレーバー「ジャック」に加え、人気の「キャラメルブールサレ」「プラリネノワゼット」を詰め合わせた3種のアソートギフト。秋の贈り物やハロウィンパーティーにもおすすめだ。
■実りの秋を楽しむ、焼き菓子にも注目！
■サブレアソート セゾン(3564円)
紫芋やショコラなど、季節の食材を使った贅沢なクッキー缶。クッキーのほかに、マカロンにバターを塗って2度焼きしたマカロンラスクや、サクッ・カリッ・しっとりが一体となったフロランタンなど、食感も楽しめるラインナップ。
■ケークマロン(マロン/抹茶)各410円
秋の味覚・栗を贅沢に使用した、季節限定焼き菓子「ケークマロン」。しっとりとした生地でマロンペーストを包み込み、栗の形をイメージして焼き上げた、見た目にも愛らしいひと品。栗風味の生地にマロンペーストを合わせた「マロン」と、抹茶パウダー入りの生地にマロンペーストを合わせた「抹茶」の2種類。それぞれの味わいを楽しめる、4個入りの詰め合わせ「コフレマロン」(1836円)も販売する。
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
ハロウィンの季節感を楽しんでいただくため、ハロウィンモチーフや秋の素材を取り入れたスイーツをご用意しました。
ーー今回の商品のイチオシは？
かぼちゃやおばけなどのモチーフを取り入れた「ハロウィンアソート」です。クマ型フィナンシェ・クッキーなど、セバスチャン・ブイエおすすめの焼き菓子が楽しめるひと箱です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
期間限定販売なので、お早目にお試しください。
ハロウィンのひとときを、この時期だけの特別なスイーツで楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】セバスチャン・ブイエのスペシャリテ「マカリヨン」がハロウィン仕様に変身！
さらに、10月1日からは、スペシャリテ「マカリヨン」がハロウィン仕様に大変身。かぼちゃモチーフの限定フレーバー「ジャック」を含む3種のアソートが登場する。また、紫芋や栗を使用した「サブレアソート セゾン」や、栗の形を模した「ケークマロン」など、秋の味覚を存分に楽しめる焼き菓子も用意している。
■かぼちゃやおばけなどハロウィンモチーフが主役の限定焼き菓子が登場
■ハロウィン アソート(1404円)
かぼちゃ風味のクマ形フィナンシェ「ヌヌース ポティロン」、黒猫をモチーフにした「紫芋サブレ」、そして蜘蛛の巣を描いた「ハロウィンティグレ」、遊び心あふれる3種の焼き菓子の詰め合わせ。パッケージにはオバケが顔を覗かせるかわいらしいデザインを採用。見た目にも楽しく、贈り物にもぴったりだ。
■ハロウィン サブレ(1188円)
ハロウィン気分を盛り上げる限定サブレアソートが新登場。かぼちゃ型にはかぼちゃパウダー入りサブレ、ハウス型にはココアパウダー入りサブレ、帽子型には紫芋パウダー入りサブレ、そしておばけ型にはプレーンサブレ、4種類それぞれ異なる味わいを、見た目にも楽しい形で用意。食材の風味を活かしたサブレは、一つひとつ丁寧に焼き上げたこだわりの逸品だ。
■ハロウィン マカリヨン(3個1512円)※10月1日(水)〜
セバスチャン・ブイエのスペシャリテ「マカリヨン」がハロウィン仕様に変身。かぼちゃモチーフをあしらった期間限定フレーバー「ジャック」に加え、人気の「キャラメルブールサレ」「プラリネノワゼット」を詰め合わせた3種のアソートギフト。秋の贈り物やハロウィンパーティーにもおすすめだ。
■実りの秋を楽しむ、焼き菓子にも注目！
■サブレアソート セゾン(3564円)
紫芋やショコラなど、季節の食材を使った贅沢なクッキー缶。クッキーのほかに、マカロンにバターを塗って2度焼きしたマカロンラスクや、サクッ・カリッ・しっとりが一体となったフロランタンなど、食感も楽しめるラインナップ。
■ケークマロン(マロン/抹茶)各410円
秋の味覚・栗を贅沢に使用した、季節限定焼き菓子「ケークマロン」。しっとりとした生地でマロンペーストを包み込み、栗の形をイメージして焼き上げた、見た目にも愛らしいひと品。栗風味の生地にマロンペーストを合わせた「マロン」と、抹茶パウダー入りの生地にマロンペーストを合わせた「抹茶」の2種類。それぞれの味わいを楽しめる、4個入りの詰め合わせ「コフレマロン」(1836円)も販売する。
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
ハロウィンの季節感を楽しんでいただくため、ハロウィンモチーフや秋の素材を取り入れたスイーツをご用意しました。
ーー今回の商品のイチオシは？
かぼちゃやおばけなどのモチーフを取り入れた「ハロウィンアソート」です。クマ型フィナンシェ・クッキーなど、セバスチャン・ブイエおすすめの焼き菓子が楽しめるひと箱です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
期間限定販売なので、お早目にお試しください。
ハロウィンのひとときを、この時期だけの特別なスイーツで楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。