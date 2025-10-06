ムーミンの新シリーズ「SNOWY WAY HOME」は優しい色合いで癒やされる！秋冬を楽しく過ごせるアイテムがいっぱい
2025年、ムーミンの新しい商品シリーズ「SNOWY WAY HOME(スノーウィーウェイホーム)」が10月から順次発売となる。冬を楽しむムーミンたちのアートをモチーフにしたデザインで、ファッションアイテムや日常使いにぴったりの雑貨など多彩なラインナップがそろう。
■“冬のあいだ眠らずに過ごすことにしたムーミン谷の住人たち”がテーマ
「ムーミン」の物語では、寒さに弱いムーミンたちは春まで暖かいムーミンやしきで眠って過ごす。だが、今回は美しい雪が降り、冬のあいだ眠らずに過ごすことにしたムーミン谷の住人たちがテーマ。ムーミンママは雪をかき分けて、いたずらっ子のクリップダッスの居場所を探すために歩き、ムーミンやリトルミイは真っ白な谷の中を自由に探検する。そんな物語の世界観を元にしたアートをさまざまなアイテムに表現している。
寒い日には温かい飲み物が欲しくなる。そんなシーンで活躍するのが「マグ(ムーミン/リトルミイ)」(各2200円)。雪遊びをするムーミンたちが描かれたデザインで、優しいブルーのムーミン柄とパープルを基調にしたリトルミイ柄があり、セットで使うのもおすすめ。
毎日の食卓に欠かせない「箸(ムーミン/リトルミイ)」(各1100円)もムーミンたちのかわいいデザインをチョイスすれば、いつもの食事もより楽しくなるかも。ムーミン柄とリトルミイ柄の2種があるので、カップルや親子で使うのもいい。
朝夕など少しずつ肌寒さを感じてくるこれからの時期に用意しておきたいのが、「シープボアひざ掛け(パープル/ブルー)」(各2200円)。ふんわり軽くて柔らかなシープボア素材のひざ掛けは、ムーミンとリトルミイが描かれたパープルと、ムーミンママとクリップダッス柄のブルーの2種。肌ざわりがよく、おうちはもちろん、オフィスでも活躍してくれそう。
足元の冷えが気になる寒い季節には「ホームソックス(ブラック/ベージュ/パープル)」(各990円)があると便利。スキーをするムーミンの柄が編み込まれていて、足元のワンポイントになる。柔らかな素材でしっかりと厚さもあるのでフィット感もあり、足を包み込んでくれる。3色のカラーバリエーションがあるのもうれしい。
温めたいのは足元だけじゃなく手元も！そんな人には「アームグローブ(ベージュ/パープル)」(各1100円)がおすすめ。手元は温かく包みながら指先は動かしやすいので、作業をするときにも使いやすい。リトルミイの刺しゅうがワンポイントで入っているのがキュート。
手足だけじゃない、目元を温めるアイテムも登場。「ながら温アイマスク」(1枚入り275円、3枚入り759円)、「アロマ温アイマスク」(3枚入り759円)は、目元をじんわり温めるアイマスクシリーズ。「ながら温アイマスク」は目の部分に穴が開いているので、目元を温めながら読書やスマホ操作もできる。「アロマ温アイマスク」はラベンダーの香りつきでリラックスしたいときにぴったり。どちらも「スノーウィーウェイホーム」のアートがデザインされている。
ふわふわのボア素材の「スクエアポーチ」(3080円)、「巾着ポーチ」(3740円)は冬にぴったり。メイクアイテムや文具、ちょっとした小物などを入れるのにおすすめ。持ち歩いても、デスクやリビングなどに置いていてもアリ。どちらもパープルのリボンがアクセントになっていて、雪の結晶の形のチャームもかわいい！
雪玉を作るリトルミイのアートをモチーフにしたシリーズもふわふわ素材を使用。「ファーバッグ」(3850円)はふわふわ素材で冬のおでかけにぴったり。同じデザインの「チャーム」(1320円)をつけるとかわいさ倍増！雪玉のような「ラウンドボアポーチ」(1980円)や、雪玉部分がふんわり素材になっている「フラットポーチ」(1980円) をセットで使うのもおすすめ。
最近、あらためて人気が出てきた「シュシュ(ピンク／パープル)」(各1760円)も、もこもこ素材。ピンクにはリトルミイ、パープルにはムーミンママのチャームが付いている。ヘアアレンジだけでなく、手首に付けてコーディネートのポイントにしてもいい。
インテリアとしておうちに飾りたい「ドライリース」(5500円)は、パープルな花材をメインにしていて「スノーウィーウェイホーム」のイメージを表現。スキーを楽しむムーミンの飾り絵をあしらい、北欧らしい遊び心が調和したデザイン。玄関やリビングなどに飾れば、雰囲気を華やかにしてくれる。
全国のムーミンショップや、ムーミンカフェなどで「スノーウィーウェイホーム」の商品を購入すると、スノーウィーウェイホーム限定ノベルティステッカーがもらえるキャンペーンも実施。オーロラのように輝く加工が施されたステッカーは、スキーを楽しむムーミンとリトルミイが描かれている。
さまざまなアイテムがそろう「スノーウィーウェイホーム」シリーズ。寒い冬もかわいいムーミンたちと一緒に楽しく過ごそう。
(C)Moomin Characters(TM)
取材・文=岡部礼子
※プレゼントの条件は各店舗にお問い合わせください。
※プレゼントの配布期間は店舗により異なります。
※各店舗なくなり次第終了となります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
