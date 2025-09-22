キャンメイク新作！涙袋専用アイシャドウ＆コンシーラーでぷっくり目元

目元の印象をぐっと引き立てる「涙袋」。キャンメイクから、誰でも簡単にぷっくり涙袋が作れるアイシャドウパレット「プランぷくコーデアイズNeo」の新色と、自然な涙袋を作る「アイバッグコンシーラー」の限定色が2025年9月下旬に登場します！どちらも涙袋メイクに特化したアイテムで、まるで生まれつきのようなぷっくり感を実現。お出かけや特別な日のメイクにぴったりなアイテムです。

「プランぷくコーデアイズNeo」新色で透明感のある涙袋に



「プランぷくコーデアイズNeo」の新色「チュチュプランぷく」は、白みが強いピンクで、よりぷっくり感を引き出しつつもクリアで透明感のある仕上がりに。

目元のくすみが気になる方にもおすすめのカラーです。ラメ、パール、マット、影色の4つのパウダーを使い分けることで、その日の気分やシーンに合わせた涙袋メイクが完成。

シーンを問わず、しっかり盛りたい日にはぴったりのアイテムです。

ぷっくり涙袋を手軽に！「アイバッグコンシーラー」限定色登場



「アイバッグコンシーラー」からは、限定色「フォギーローズ」が登場。自然な血色感を与えながら、涙袋をぷっくり盛ることができます。

従来の明るい涙袋では浮いてしまう…という方にぴったりの、少し暗めのローズベージュ。粘膜拡張効果もあるため、目元をさらに大きく、明るく見せる効果も。

水や汗にも強く、長時間美しい涙袋がキープされます。

目元を引き立てるキャンメイクの涙袋アイテム

キャンメイクの「プランぷくコーデアイズNeo」と「アイバッグコンシーラー」は、どちらも涙袋専用のアイテム。目元を自然に華やかに演出してくれるため、デートやパーティ、特別な日にもぴったり。

どちらも手軽に使えて、仕上がりもプロフェッショナルな印象に。透明感と立体感を出し、目元を強調してくれるので、まるで生まれつきのようなぷっくり涙袋が完成します。

キャンメイクの「プランぷくコーデアイズNeo」と「アイバッグコンシーラー」の新色・限定色が登場！どちらも涙袋メイクに特化したアイテムで、簡単にぷっくりとした目元を作ることができます。

特に「チュチュプランぷく」は透明感のある仕上がりが特徴で、目元のくすみが気になる方にも最適。限定色の「フォギーローズ」は、自然な血色感を与えつつもぷっくり涙袋を演出してくれます。