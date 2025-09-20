´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¡¢À¤³¦¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÂè°ìÁªÂò»è¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯9·î19Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï´Ú¹ñ¤¬À¤³¦¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬³èÆ°¤¹¤ë¡ÖÂè°ì¤ÎÁªÂò»è¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¹âÅÙµ»½Ñ¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÂç³Ø¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¡¦¥®¥ç¥¸¥óÉû¼óÁê·ó¶µ°éÉôÄ¹´±¤¬17Æü¤Ë¡ÖÍý¹©·Ï¤ÎÍ¥½¨¤Ê³¤³°¿Íºà¤ÎÍ¶Ã×¤Ï¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Î½ÅÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ¤òÀ¤³¦¤Îµ»½Ñ¿Íºà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂè°ì¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¶µ°éÉô¤¬23Ç¯¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖÎ±³ØÀ¸30Ëü¿Í·×²è¡×¤Ç¡¢27Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¿ô¤ò30Ëü¿Í¤ËÁý¤ä¤·¡¢´Ú¹ñ¤òÀ¤³¦¤ÎÎ±³ØÀè¥È¥Ã¥×10¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢±Ñ¶µ°éÄ´ººµ¡´ØQS¡ÊQuacquarelli Symonds¡Ë¤¬È¯É½¤¹¤ë26Ç¯ÈÇ¤ÎÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø43¹»¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¤¦¤Á2¹»¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×50¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ºòÇ¯¤Ë³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¿ô¤¬½é¤á¤Æ20Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢QS¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæ¶¨ÎÏ¤ÎÌÌ¤ÇÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬¿·¤¿¤ËÄó·È¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬22Ç¯¤«¤é29¡ó¤·¤«Áý¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¤ÓÎ¨¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤¿¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Î32¡ó¤¬ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Î3¥«¹ñ¤È¤Î¸¦µæ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢´Ú¹ñ»æ¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤¬³«ºÅ¤·¤¿¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬¹ñºÝ¶¥Áè¤Ç¤µ¤é¤ËÃÏ°Ì¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î³ØÀ¸Êç½¸¤ò³ÈÂç¤·¡¢»º³ØÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÊ£¿ô¤Î¹ñºÝ¶µ°éµòÅÀ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë