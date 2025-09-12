セルフレジの長蛇の列…原因は「子どものやりたい」を優先する母親だった【作者に聞く】
100円ショップで、レジ待ちの長蛇の列。その原因は、セルフレジでバーコードを一つずつ読み取らせる親子だった。オムニウッチーさん(@omni_uttii821)の体験談を描いた漫画「セルフレジ」から、多くの人が共感したエピソードを紹介する。
■「こんなに並んでいるのに…」母親に募るイライラ
100円ショップで買い物を終え、レジに並ぶと長蛇の列ができていた。セルフレジしかない状況を見て、オムニウッチーさんは「使い方がわからない高齢の方だったり外国の方だったり…。まだまだ有人レジが必要なケースはあると思うので、お店側も臨機応変に対応していかないと難しいんだろうな」と感じた。
レジの混雑に全く気づかない母親に対し、イライラが募るオムニウッチーさん。読者からも「やるのは構わないが、2〜3品だけスキャンして終わりにすればよいのに」「後ろを気にしてほしい」など、周囲の状況を判断すべきだという声が多く寄せられた。これは「心が狭い」のだろうか…？
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。