【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では捉え違えに気を付けましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
仲間の存在が足を引っ張りやすい時です。叶えたいことがあるなら、一人行動を増やすと良いでしょう。仕事や公の場では自分の思惑が周囲の人達に伝わらないことがあります。でも、相手が何を思っているかは気にせずにいると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手の気持ちや思惑に気付きにくい時です。気を遣ってもらっていても、愛情が少ないと思ったりなどの勘違いが起きやすいので、極端な行動に出ないように気を付けましょう。シングルの方は、責任感が強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があえてフレンドリーに接してくれる時です。
｜時期｜
9月3日 キャラクターを変える ／ 9月5日 初心を思い出す
｜ラッキーアイテム｜
観覧車
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞