採掘サンドボックスアドベンチャーゲーム！『Core Keeper』日本語パッケージ版

Game Source Entertainmentはスウェーデンのインディーゲーム開発会社Pugstormが開発し、ロンドンのインディーゲームパブリッシャーFireshine Gamesがグローバルパブリッシングを行う、採掘サンドボックスアドベンチャーゲーム『Core Keeper』(コアキーパー)の日本語パッケージ版を、2024年夏にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5向けに発売予定であることを発表しました。

Core Keeper(コアキーパー)日本語パッケージ版

■タイトル :Core Keeper

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

■発売日 :2024年夏

■価格 :4,980円(税込5,478円)

■ジャンル :採掘サンドボックスアドベンチャー

■プレイ人数 :1〜8人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/タイ語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Pugstorm

■CERO :A

謎のレリックに引き寄せられたあなた。

目を覚ますとそこは、クリーチャーや資源、トリンケットがあふれる古代の洞窟だった。

地下深くに閉じ込められたあなたはサバイバルスキルを駆使して、ふりかかる難題に立ち向かうことができるのか?

発掘した資源やレリックで基地を建設し、新たな装備を作り、生き延び、コアをパワーアップさせよう。

巨大なモンスターを討伐し、隠された秘密を探り、作物を育て、まだ見ぬレシピを料理して、プロシージャル生成された地下の世界を探索しよう。

■主な特徴

◆資源を掘り起こせ

広大な地下洞窟を探検して、無限の資源を手に入れよう。

鉱石の採掘はもちろん、隠されたクリスタルや化石、トリンケットを発見して、プロシージャル生成された地下世界を生き延びよう。

◆古代の世界を解き明かせ

地下生物群系に殴り込み!広大な洞窟内に潜む怪物との戦いに勝利しよう。

暗黒が支配する世界を探索すれば、地底の巨獣たちに遭遇することになる。

敵を倒して戦利品を手に入れ、コアに秘められた謎を解き明かそう。

◆アイテムや装備をクラフト

キャラクターのカスタマイズ、そして新たなアイテム・防具・装備の作成を通じ、洞窟探索を進めよう。

壁や資源を採掘するツルハシを作成したり、地下の湖を渡る橋を建設したり、果てなき暗黒を照らし出す松明の設置を行ったりできるぞ。

◆農作業、魚釣り、料理

冒険中に発見した種を植え、芽を出した作物を世話して様々な植物を育てよう。

さらに最高の釣り場を発見し、多種多様でユニークな魚を捕えることも可能だ。

汗水垂らして収穫した作物と釣った魚を鍋に入れて料理し、意外な効果を秘めた美味しいレシピを発見しよう。

◆1〜8人対応のサンドボックス

ソロでサバイバルするもよし、最大7人のプレイヤーとオンラインでプレイするもよし。

協力して資源を採掘し、戦い、農業、クラフトを行って生き延びよう。

自分の役割に特化し、探検家の仲間による何でもありの地下世界の征服を助けるのだ。

(C) 2024 Pugstorm. All rights reserved. Developed by Pugstorm. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as ‘Fireshine Games’. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

