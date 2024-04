ÃÖ¤­¾ì½êÌäÂê²ò·è¡ª¥ê¥È¥ë¥Þ¡¼¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥­¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°ÀìÍÑ¥¦¥©¡¼¥ë¥é¥Ã¥¯¡ÖCLUBSDOCK¡×

リトルマートコーポレーションは、ゴルファーにとって必要不可欠な“キャディバッグ”の置き場所問題をスマートに解決する、キャディバッグ専用ウォールラック「CLUBSDOCK(クラブスドック)」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて開始しました。

リトルマートコーポレーション キャディバッグ専用ウォールラック「CLUBSDOCK」

商品名: キャディバッグ専用ウォールラック「CLUBSDOCK(クラブスドック)」

発売日: 2024(令和6)年4月30日(火)

価格 : 先行販売価格 25,410円(税込)〜

(メーカー希望小売価格 33,000円/税込)

サイズ: 壁面設置時/高さ97〜113cm×奥行22cm(ベース部分)18cm×幅14cm

カラー: ブラック/ホワイト

素材 : ステンレススチール

キャディバッグ専用ウォールラック「CLUBSDOCK(クラブスドック)」

Makuake URL:

https://www.makuake.com/project/clubdock/

ゴルファーにとっては必要不可欠なキャディバッグですが、置き場所に困っている方は多いのではないでしょうか?

「CLUBSDOCK」はオランダのPar5.B.V社によって開発された新たなスタイルのキャディバッグ収納ソリューションアイテムです。

キャディバッグを壁に掛けることで、スペースを有効活用しつつ、置き場所に困りがちだったキャディバッグの定位置が決まります。

加えて「CLUBSDOCK」によって掛けられたキャディバッグはまるで宙に浮いているかのようで壁面アートのように眺めて楽しむこともできます。

「CLUBSDOCK」5つの特徴

(1)あらゆるキャディバッグに合わせて設計

独自のスライドシステムにより、あらゆるサイズのキャディバッグに合わせて簡単に調整可。

上下に動くラバーコーティングされたフックは、バッグの転倒を防ぎ、大切なクラブを保護しバッグを安定的に保ちます。

(2)オランダ発EU品質のプレミアムデザイン

オランダの工業系プロダクトデザイナーによってデザインされ、EU品質で製造。

錆びや酸化に強い特殊なコーティングで覆われた、プレミアムで高品質のスチール構造を特徴としていますので、屋内、屋外両方の設置を可能としています。

(3)設置5分。

3STEPで簡単取り付け。

壁面への取り付けはカンタン3STEP。

5分程度で設置可能。

独自の専用ネジで4ケ所に留めるだけ。

あらゆる壁材への設置に対応しています。

(4)耐荷重最大50kg

頑丈なベースは耐荷重最大50kg。

独自の専用ネジで固定しますの壁面で緩むこともありません。

(5)壁面アートとしても楽しめる

「CLUBSDOCK」によって掛けられたキャディバッグはまるで宙に浮いているかのよう。

キャディバッグとゴルフクラブを“壁面アート”としても眺める事も楽しめます。

設置例(1)

設置例(6)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 置き場所問題解決!リトルマートコーポレーション キャディバッグ専用ウォールラック「CLUBSDOCK」 appeared first on Dtimes.