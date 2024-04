TIAD, オートグラフ コレクションでは、2024年5月1日(水)から6月28日までの平日、2ヶ月間限定で、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションアフタヌーンティーが登場!

“スイーツ界のピカソ”と呼ばれるピエール・エルメ氏のパティスリーブランド「ピエール・エルメ・パリ」とコラボレーションした期間限定の特別なアフタヌーンティーが「The Lounge」で提供されます。

TIAD, オートグラフ コレクション「ピエール・エルメ・パリ コラボレーション アフタヌーンティー」

料金:6,500円(サービス料・消費税込)※コーヒー・紅茶のフリードリンク付き

期間:2024年5月1日(水)〜6月28日(金)

提供時間:平日 12:00〜14:00/15:00〜17:00 ※2部制

場所:TIAD, オートグラフ コレクション「The Lounge」(TIAD 3階)

目の前に広がる久屋大通公園の新緑を眺めながら、冒険心と遊び心の溢れる独創的なスイーツを味わえる、期間限定の特別なアフタヌーンティーです。

ピエール・エルメ・パリが作り出す独特の風味、食感、温度の絶妙なハーモニーで『味覚・感性・歓喜の世界』を感じられます。

パティスリー ピエール・エルメ・パリ

ボンボン ショコラ フルール ド プルニエ イスパハンミルフィーユ アンフィニマン カラメルマカロン アンフィニマン ローズサブレ アンフィニマン ショコラキャレマン ショコラミニクープ サティーヌショートケーキ オーロラ

計7品。

梅の花の形をしている、「ボンボン ショコラ フルール ド プルニエ イスパハン」は見た目も華やかで、口溶けの良さも感じられる一品です。

セイボリー

ムール貝のエスカベッシュ自家製レーズンバターとベジョータサラミのピンチョスアボカドとキャビアのクラッカーサンド春野菜のテリーヌ枝豆のロレーヌ風キッシュ

計5品。

ピエール・エルメ・パリが作り出す独特の風味、食感、温度の絶妙なハーモニーを感じられ、まさに、究極のセイボリーです。

スコーン

プレーンスコーンレーズンスコーン

ドリンク

コーヒーや紅茶など20種類以上

芸術品そのもののピエール・エルメのパティスリーが楽しめる、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションアフタヌーンティー。

2024年5月1日(水)から6月28日までの平日、2ヶ月間限定でTIAD, オートグラフ コレクション「The Lounge」にて提供されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 遊び心の溢れる独創的なスイーツが味わえる!TIAD, オートグラフ コレクション「ピエール・エルメ・パリ コラボレーション アフタヌーンティー」 appeared first on Dtimes.