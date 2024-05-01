Í·¤Ó¿´¤Î°î¤ì¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ªTIAD, ¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
TIAD, ¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯5·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é6·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¡¢2¥ö·î´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä³¦¤Î¥Ô¥«¥½¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á»á¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬¡ÖThe Lounge¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TIAD, ¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
ÎÁ¶â¡§6,500±ß¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¹ÈÃã¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á6·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§Ê¿Æü 12:00¡Á14:00¡¿15:00¡Á17:00 ¢¨2ÉôÀ©
¾ì½ê¡§TIAD, ¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖThe Lounge¡×¡ÊTIAD 3³¬¡Ë
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëµ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¤Î¿·ÎÐ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÁ¸±¿´¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Î°î¤ì¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¡¢¿©´¶¡¢²¹ÅÙ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç¡ØÌ£³Ð¡¦´¶À¡¦´¿´î¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê
¥Ü¥ó¥Ü¥ó ¥·¥ç¥³¥é¡¡¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¡¥É¡¡¥×¥ë¥Ë¥¨¡¡¥¤¥¹¥Ñ¥Ï¥ó¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡¡¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Þ¥ó¡¡¥«¥é¥á¥ë¥Þ¥«¥í¥ó¡¡¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Þ¥ó¡¡¥í¡¼¥º¥µ¥Ö¥ì¡¡¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Þ¥ó¡¡¥·¥ç¥³¥é¥¥ã¥ì¥Þ¥ó¡¡¥·¥ç¥³¥é¥ß¥Ë¥¯¡¼¥×¡¡¥µ¥Æ¥£¡¼¥Ì¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡¡¥ª¡¼¥í¥é
·×£·ÉÊ¡£
Çß¤Î²Ö¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó ¥·¥ç¥³¥é¡¡¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¡¥É¡¡¥×¥ë¥Ë¥¨¡¡¥¤¥¹¥Ñ¥Ï¥ó¡×¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼
¥à¡¼¥ë³¤Î¥¨¥¹¥«¥Ù¥Ã¥·¥å¼«²ÈÀ½¥ì¡¼¥º¥ó¥Ð¥¿¡¼¤È¥Ù¥¸¥ç¡¼¥¿¥µ¥é¥ß¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¥¢¥Ü¥«¥É¤È¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¥µ¥ó¥É½ÕÌîºÚ¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì»ÞÆ¦¤Î¥í¥ì¡¼¥ÌÉ÷¥¥Ã¥·¥å
·×£µÉÊ¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¡¢¿©´¶¡¢²¹ÅÙ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢µæ¶Ë¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¹¥³¡¼¥ó
¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó¥ì¡¼¥º¥ó¥¹¥³¡¼¥ó
¥É¥ê¥ó¥¯
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É20¼ïÎà°Ê¾å
·Ý½ÑÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£
2024Ç¯5·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é6·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¡¢2¥ö·î´Ö¸ÂÄê¤ÇTIAD, ¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖThe Lounge¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post Í·¤Ó¿´¤Î°î¤ì¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ªTIAD, ¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥á¡¦¥Ñ¥ê ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡× appeared first on Dtimes.