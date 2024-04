｢ティンカー・ベル｣デザイン33種！ダイソー｢THREEPPY(スリーピー)｣ ディズニー オリジナルデザインシリーズ

大創産業(DAISO/ダイソー)が展開する300円ショップ「THREEPPY(スリーピー)」に、ディズニー映画『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」モチーフのグッズが登場!

草花と一緒に描かれた大人かわいいデザイン。

エコバッグやポーチなど毎日使えるアイテムや、旅行に便利なアイテムなど33種類がラインナップされています。

THREEPPY ディズニー「ティンカー・ベル」オリジナルデザインシリーズ

価格:330円(税込)〜550円(税込)

発売日:2024年5月上旬より順次

販売店舗:ECを含む全国約480店舗

※店舗により取扱いが異なり、売り切れの場合もあります

大創産業が展開する300円ショップ「THREEPPY(スリーピー)」は、「こころ躍る日用品」をコンセプトに、遊び心や彩りを持ち味にした大人可愛い雑貨を追求するブランド。

そんな「THREEPPY」に、ディズニー映画『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのグッズが登場!

発売より一足先に取材させていただきました☆

チャーム付エコバッグ

©Disney

価格:各500円

バッグチャームのように携帯できるエコバッグ。

チャームのカラーはグリーンとブルーの2種類。

「ティンカー・ベル」のシルエットがおしゃれ!

それぞれエコバッグのデザインも異なっています。

エコバッグ

©Disney

価格:各300円

小さく折りたためるエコバッグ。

イエローは「ティンカー・ベル」と草花の総柄、

ブルーはお花と一緒に「ティンカー・ベル」が描かれています。

ハンドタオル

©Disney

価格:各300円

「ティンカー・ベル」デザインのハンドタオル。

©Disney

ピンクとグリーンの2色展開。

素敵な言葉も添えられています。

マルチケース、クロス付

©Disney

価格:各300円

軽くて丈夫なハードタイプのマルチケース。

メガネやサングラスの持ち歩きにも活躍します。

それぞれ柄違いのクロスがセットになっています。

ネックピロー

©Disney

価格:各300円

おしゃれなボタニカル柄のネックピロー。

可憐な草花が描かれていて、移動中もリラックスできそう!

ハンギングポーチ

©Disney

価格:500円

旅行先やジムなどでつるしてつけるハンギングポーチ。

使いたいものがさっとさっと取り出せて便利です。

巾着2枚セット

©Disney

価格:各300円

小物の整理に活躍する巾着2枚セット。

ワイヤーポーチ

©Disney

価格:300円

口が大きく開いて中身が一目でわかるポーチ。

ブルーを基調にしたボタニカル柄です。

コロンとしたフォルムもかわいい☆

スパバッグ

©Disney

価格:300円

旅行やジムで活躍するスパバッグ。

ポケット部分にはシートマスクを入れても便利です。

歯ブラシポーチ

©Disney

価格:300円

底がメッシュ素材になった歯ブラシポーチ。

「TINK」の文字を草花でアレンジ。

いろんな表情の「ティンカー・ベル」も一緒です。

折りたたみボストンバッグ

©Disney

価格:500円

使わないときは小さくたたんで持ち歩ける折りたたみボストンバッグ。

スーツケースの持ち手にセットすれば移動時も楽々です。

サコッシュバッグ

©Disney

価格:300円

ナチュラルなカラーが魅力のサコッシュバッグ。

スマートフォンやお財布を入れて身軽にお出かけできます。

詰め替え容器セット

©Disney

価格:300円

いつも使っているシャンプーや化粧水、クリームなどを詰め替えて持ち運べるセット。

まとめて収納できるポーチ付き。

ケースにはそれぞれ異なるお花が描かれています。

ミラー付ミニケース、スクエア

©Disney

価格:各300円

ネックレスやリングなどのアクセサリーの一時保管に便利なミニケース。

中は2つに別れていて、フタの裏にはミラーが付いています。

ミラー付ミニケース、ハート

©Disney

価格:各300円

ハート形のミニケースもラインナップ。

©Disney

こちらは中が3つに仕切られています。

アトマイザーケース

©Disney

価格:各300円

お気に入りの香水を持ち歩けるアトマイザーケース。

グリーンとブルーの2色展開。

光沢感のある素材が魅力です。

ミラー&ブラシセット

©Disney

価格:各300円

ミラーとプラシのセット。

かわいいケース付きで、いつでも身だしなみをチェックできます。

携帯スリッパ

©Disney

価格:300円

ポーチ付きの携帯スリッパ。

©Disney

「TINK」のロゴもかわいい☆

ヘアアイロンケース

価格:300円

旅行に便利なヘアアイロンケース。

草花と一緒に描かれた「ティンカー・ベル」がかわいい!

シューズケース

©Disney

価格:300円

旅先で履きたい靴を入れておけるシューズケース。

収納ケース

©Disney

価格:各300円

サイズ:24cm×19cm×9.5cm/39cm×27cm×10cm

収納ケースは2サイズ展開。

衣類を整理して収納できます。

圧縮ケース

価格:500円

ファスナーをぐるりと閉めることで衣類などをコンパクトに収納できる圧縮ケース。

マルチケース

価格:300円

折りたたみ傘やペットボトルの持ち歩きに便利なマルチケース。

普段使いや旅行シーンで活躍するおしゃれなアイテムが勢揃い!

THREEPPY ディズニー「ティンカー・ベル」オリジナルデザインシリーズの紹介でした。

