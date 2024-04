コミュニケーションアプリ 「LINE(ライン)」 内のスタンプショップに、LINEスタンプ「ポケモンたちとのおいしい一日 スタンプ」が登場!

3Dタッチで描かれたショートムービーシリーズ「ポケモンたちとのおいしい一日」に登場するポケモンたちの様々なスタンプが、友だちとのトークを盛り上げます☆

LINEスタンプ「ポケモンたちとのおいしい一日 スタンプ」

利用料金:1パッケージあたり300円(税込)または100LINEコイン

配信日:2024年4月30日(火)

ダウンロード方法:「LINE」内のスタンプショップまたは、公式オンラインストア「LINE STORE」より購入

3Dタッチで描かれるポケモンのショートムービーシリーズ「ポケモンたちとのおいしい一日」

「ポケモンたちとのおいしい一日」は、中国の人気映像クリエイターチーム「日食記」によって制作された実写×CG映像作品シリーズです。

ポケモンといっしょに暮らす料理好きの男性と、ポケモンたちとのおいしくてあたたかい日常を描いています。

今回紹介するLINEスタンプ「ポケモンたちとのおいしい一日 スタンプ」は、そんな「ポケモンたちとのおいしい一日」に登場するポケモンたちをデザインしたスタンプです。

スタンプには、ピカチュウ・ヒトカゲ・リザード・コダック・プリン・ニャオハなどが大集合!

シンプルで使いやすいスタンプのほか、ポケモンたちの個性を感じられるデザインも用意されています。

ポケモンたちといっしょに楽しくチャットして、おいしくて温かい日常を楽しめるスタンプです☆

「ポケモンたちとのおいしい一日」に登場するポケモンたちをデザインしたLINEスタンプ。

2024年4月30日(火)より配信されているLINEスタンプ、「ポケモンたちとのおいしい一日 スタンプ」の紹介でした☆

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピカチュウ・コダック・プリンたちのデザイン24種!LINEスタンプ「ポケモンたちとのおいしい一日 スタンプ」 appeared first on Dtimes.