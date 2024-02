女性は当時、トッド(Todd)というパートナーの男性と交際しており、彼の子を妊娠し初めての出産に臨むこととなった。病院の分娩室では、助産師が「赤ちゃんの誕生の瞬間を見たいのなら、ベッドのそばにいてください」とトッドに説明し、彼は言われた通りの位置に座ったという。トッドが付き添っている中で、女性は彼が心の支えになってくれるものと思っていた。しかしトッドは女性がいきみ出した時、後退りしながらTシャツを手繰り上げて鼻を覆い出したそうだ。早く赤ちゃんが産まれてきて欲しい一心でいきむ中、女性はトッドの行動に唖然としながらも彼の顔を見上げると、彼もまた同じように唖然とした表情でこう言ったのだ。「あそこが臭いんだ。グチャグチャになっていて、とにかくひどい臭いなんだ。」その言葉に、女性は怒りよりも屈辱を感じたという。さらにもうすぐ赤ちゃんが産まれそうだという時、トッドは顔を背けながら部屋の端に立ち、「新鮮な空気を吸いたい」と言って分娩室を出て行ったそうだ。トッドが出て行ってから15分後に女性は元気な男の子を出産したが、その瞬間に立ち会っていたのはパートナーではなく、病院のスタッフのみだった。その後、胎盤の処理などが終わり、全てが整えられてからようやくトッドは戻ってきた。女性はこの出産で、彼の言葉によって自分がいかに恥ずかしい人間であるかのように感じてしまい、赤ちゃんが産まれた喜びよりも「なんて自分は最低なんだろう」と思ったそうだ。出産後、女性はトッドに嫌われることを恐れ、出産時の彼の言葉について話を持ち出さないようにしていた。ところがその1年後、2人は別れることになった。原因は出産中に起きたことではなく別に理由があり、彼女はこれまでの経験についてこう振り返っている。「出産の際、女性が体液を排出するのは完全に正常で自然なことだし、バラの花束のような香りのはずがありません。今思えば、あのひどい発言について私は彼に怒るべきでした。そもそも赤ちゃんの出産中に落ち着いて、良い香りを漂わせ、美しい状態でいるべきと思う必要などなかったと気付いたのです。それに『私はこうあるべき』とか『彼にこんな風に見られたい』とか思っていたことが、まともな関係ではなかったと今なら分かります。」「だけど、当時の私はそれを理解することが難しく、ましてや出産中やその後の育児などに追われていたこともあり、なおさら気付くのが難しかったのです。彼とはその1年後に別れました。原因はあの時の言葉ではなく、同じほど忌まわしい他の出来事が原因でした。彼がいかに最低な男だったのか、私は病院の分娩室で気付くべきでした。」女性はパートナーの心無い言葉により心にずっと傷を抱えてきたが、今回『Kidspot』に明かしたことで心の整理がつけられたようだ。画像は『everymum 「Mum Reveals How Partner Told Her She ‘Smelled Down There’ When She Was In Labour」』『Anxiety couple TikTok「He’s going to miss his sons birth due to that Xbox」』『The Sun 「BUMPY RIDE Mum snaps hilarious delivery room selfie as her husband passes out while she’s giving birth」(Credit: Reddit)』『New York Post 「Dad sues hospital for $642M after witnessing his wife’s C-section: ‘It gave me psychotic illness’」』『Inside Edition YouTube「Man’s Hilarious Reactions Watching Daughter’s Birth」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)