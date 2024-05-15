お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、あす16日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』（毎週木曜後10：00）で、ボコボコにされたエピソードを明かす。【写真】ダウンタウンの聖地・尼崎を勝手にロケした東野幸治今回は「勝手に観光大使SP」と題し、ゲストが自身の地元を浜田に紹介。さらに、兵庫県宝塚市出身の東野幸治が、自身の地元ではなくダウンタウンの地元・尼崎市を勝手にロケする。東野が「宝塚は