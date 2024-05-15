ヘンリー王子、メーガン妃夫妻のチャリティー財団「アーチウェル財団」が登録料を滞納しているため、カリフォルニア州から資金集めの停止などを命じられたことが報じられたが、財団と州当局による責任のなすり合いに発展している。アーチウェル財団は昨年５月から活動に必要な登録料を払わず、年次報告をしていなかったとして、州が「滞納者」として資金集めの停止と支出の停止を命じた。しかしヘンリー王子夫妻に近い情報筋