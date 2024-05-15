交通違反の「青切符」押印＆拇印は「任意」河野太郎大臣が言及し話題にくるまのニュース

交通違反の「青切符」押印＆拇印は「任意」河野太郎大臣が言及し話題に

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 河野太郎氏が交通違反の際に警察から求められる青切符の押印または指印
  • 河野氏がSNS上で「任意」と発言し、大きな反響を呼んでいる
  • 違反者本人が作成したことが確認できるようにするため、としている
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