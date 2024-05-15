【ロサンゼルス共同】米大リーグ、大谷翔平選手の元通訳による詐欺事件を巡り、NBCテレビは14日、大谷選手が連邦地裁に対し、詐欺行為が自身に与えた影響を説明する見通しだと報じた。連邦地検を通じて書面を提出するとみられる。