Æ±À³¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¡£°§»¢¤äÉô²°¤Î·è¤áÊý¤Ê¤É¤ò²òÀâ
Èà»á¤È¤ÎÆ±À³¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÆ±À³¤Î°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÆ±À³¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³¤äÆ±À³¤Î°§»¢¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡¢Æ±À³¤ò¤¹¤ëÉô²°¤Î·è¤áÊý¡¢Æ±À³¤ÎÀ¸³èÈñÍÑÊ¬Ã´¤äÃù¶â¤Î¤ä¤êÊý¡¢Æ±À³À¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¥³¥Ä¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æ±À³¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²÷Å¬¤ÊÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Æ±À³¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³¤äµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È
¤Þ¤º¤ÏÆ±À³¤Î°§»¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±À³¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³¤ä¡¢°§»¢¤ÎÆü¼è¤ê·è¤á¡¢°§»¢ÅöÆü¤ÎÉþÁõ¡¢Æ±À³¤Î°§»¢¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°§»¢¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³
¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÆ±À³¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÄÂÂß·ÀÌó¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ëº§Á°Äó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È·ëº§¤Þ¤Ç¤ÎÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£·ëº§¤Î°§»¢¤Ï½÷ÀÂ¦¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°§»¢¤ÎÆü¼è¤ê·è¤á
¤Þ¤ºÁê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ë¤Ï°§»¢¤ÎÁ°¤ËÊó¹ð¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤é¡¢ÁÐÊý¤Î¿Æ¤ËÆ±À³¤Î°§»¢¤Î¥¢¥Ý¤ò¼è¤Ã¤ÆÆü¼è¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Â²È¤Ë°§»¢¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¤ò»ØÄê¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Ç¤âÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
°§»¢¤ò¤¹¤ë»þ¤ÎÉþÁõ
Æ±À³¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë³Ê¹¥¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà»á¤Î¿Æ¤È½é¤á¤Æ²ñ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÉþÁõ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Èà»á¤Î¿Æ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÎÁÄâ¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡£²¿ÅÙ¤«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Âð¤Ç°§»¢¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¾ì¹ç¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£Ã»¤¹¤®¤Ê¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡¢À¶Á¿¤Ê¥³¡¼¥Ç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Æ±À³¤Î°§»¢¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È
Æ±À³¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¦»þ¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼êÅÚ»º¤ÎÍ½»»¤Ï3,000¡Á5,000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤äÄêÈÖ¤ÎÏÂ²Û»Ò¤äÍÎ²Û»Ò¡¢µ¨Àá¤Î²ÌÊª¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Èà»á¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ±À³¤Î°§»¢¤Î»þ¤Ë¤ÏÈà»á¤Î¸Æ¤ÓÊý¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Êt¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà»á¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¤µ¤ó¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¡¢Æ±À³¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Æ±À³¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï°ìÅÙÄü¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Æ±À³¤ò¤¹¤ëÉô²°¤Î·è¤áÊý
Æ±À³¤Î°§»¢¤¬Ìµ»ö¤ËºÑ¤ó¤À¤é¡¢2¿Í¤Ç½»¤àÉô²°¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±À³¤ÎÉô²°¤Î´Ö¼è¤ê¤ä²ÈÄÂ¡¢¾ì½ê¡¢À¤ÂÓ¼ç¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤Î´Ö¼è¤ê
Æ±À³¤ò¤¹¤ëÉô²°¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð1DK°Ê¾å¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1DK¤È¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¤Î¤³¤È¡£
¿©»ö¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢À¸³è¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤È»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¤ÏÉô²°¤¬¹¤¯ÃÛÇ¯¿ô¤¬¿·¤·¤¤¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Êª·ï¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢2Éô²°¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤ËÉô²°¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤òÈà»á¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄÂ
²ÈÄÂ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤Î25¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°ÊÆâ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤òÂ¤·¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤äÃù¶â¤ò¤¹¤ë³Û¤òº¹¤·°ú¤¡¢²ÈÄÂ¤Ë½Ð¤»¤ë¶â³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¤ò2¿Í¤ÇÉéÃ´¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Æ±À³¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±À³¤ò¤¹¤ëÉô²°¤Î¾ì½ê
Æ±À³¤ò¤¹¤ëÉô²°¤Ï¡¢Èà»á¤È¼«Ê¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÄÌ¶Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÌÊâ15Ê¬°ÊÆâ¤¬½»µï¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÌÊâ15Ê¬°Ê¾å¤Î¾ì½ê¤À¤È¡¢±ó¤¤¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½»µï¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î½êÍ×»þ´Ö¤äºäÆ»¤ä¿®¹æ¡¢Æ§ÀÚ¤Ê¤É¤ÎÍÌµ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç
À¤ÂÓ¼ç¤È¤ÏÀ¤ÂÓ¤ÎÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±À³¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç¤Î·è¤áÊý¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡2¿Í¤È¤âÀ¤ÂÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ë
½»Ì±É¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ë¿·À¤ÂÓ¼ç¤Î»áÌ¾Íó¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òµºÜ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÈà»á¤â2¿Í¤È¤â¤¬À¤ÂÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÀ¤ÂÓ¤òÊÌ¤Ë¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ËÆ±À³¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢2¿Í¤È¤âÀ¤ÂÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤É¤Á¤é¤«¤¬À¤ÂÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ë
¤É¤Á¤é¤«1¿Í¤òÀ¤ÂÓ¼ç¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï¡ÖÌ¤ÆÏ¤±¤ÎºÊ¤Þ¤¿¤ÏÉ×¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÆ±µï¿Í¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î²ñ¼Ò¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²ÈÄÂÊä½õ¤¬Â¿¤¤Êý¤òÀ¤ÂÓ¼ç¤È¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÂÐ¾Ý¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±À³¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÎÊ¬Ã´¤äÃù¶â¤Î¤ä¤êÊý
Æ±À³¤Ç¤Ï¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±À³¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÎÊ¬Ã´¤äÃù¶â¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬Ã£¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ê¬Ã´ÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸³èÈñ¤ÎÊ¬Ã´
²÷Å¬¤ÊÆ±À³À¸³è¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¸³èÈñ¤ÎÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¸³èÈñ¤ÎÊ¬Ã´ÊýË¡¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÞÈ¾
²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°Á´¤ËÀÞÈ¾¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢¸ÇÄêÈñ¤È¤½¤ì°Ê³°¤È¤Ç»ÙÊ§¤¤¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë
²ÈÄÂ¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤È¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ä¿©Èñ¤È¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤òÊ¬Ã´¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·ÈñÍÑ¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¼ýÆþ¤ÎÂ¿¤¤Êý¤¬Â¿¤á¤Ë»ÙÊ§¤¦
¼ýÆþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤Î³ä¹ç¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤¦¶â³Û¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉéÃ´¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£µëÎÁº¹¤¬¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¶¦Æ±ºâÉÛ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤ä³°¿©Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¡¢¤â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ñ·×¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãù¶â¤Î¤ä¤êÊý
·ëº§¼°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±À³Ãæ¤ËÃù¶â¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£300Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·ëº§¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤´½Ëµ·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢50¡Á60¿Í¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÈäÏª±ã¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ï150Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
·ëº§»ØÎØ¤ä¿·º§Î¹¹Ô¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢200Ëü±ß¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
2¿Í¤ÎÀìÍÑ¸ýºÂ¤òºî¤ê¡¢Àè¼èÃù¶â¤ò¤¹¤ë¤ÈÃù¤á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¾®Á¬¤Ê¤É¤â¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¶â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Æ±À³À¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¥³¥Ä
Æ±À³À¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±À³À¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¥³¥Ä¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥Ä¡²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë
2¿Í¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²È»ö¤âÊ¬Ã´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²È»ö¤ÎÊ¬Ã´ÊýË¡¤â¥«¥Ã¥×¥ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤äÁÝ½ü¤Ê¤ÉÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç²È»öÊ¬Ã´¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
²È»öÊ¬Ã´¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÂ¿¾¯¤æ¤ë¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä¢Â«Çû¤ò¤·¤Ê¤¤
Æ±À³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà»á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂ«Çû¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Â«Çû¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÈà»á¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
µÞÍÑ¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤â·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥Ä£À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
Æ±À³¤ÏÀ¸³è¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
ÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤¬µ¯¾²»þ´Ö¤È½¢¿²»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
Ìë¶Ð¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¶Ð¤ÎÆü°Ê³°¤Ïµ¯¾²»þ´Ö¤È½¢¿²»þ´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥Ä¤Æ±À³¤Î´ü´Ö¤ò·è¤á¤ë
Æ±À³¤ò»Ï¤á¤ë»þ¤Ï´ü´Ö¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ëº§¤Î»þ´ü¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë´·¤ì¡¢·ëº§¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±À³´ü´Ö¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±À³³«»Ï¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ±À³À¸³è¤ò³Ú¤·¤â¤¦
Èà»á¤È¤ÎÆ±À³¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸åÆü¼è¤ê¤ò·è¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÆ±À³¤Î°§»¢¤ò¡£°§»¢¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿·ëº§¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ±À³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢·ëº§¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ±À³À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥í¥Ã¥È¤Çº£Æü¤Î±¿Àª¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢Îø¤¹¤ë¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡×¡ÖÈà¤Ï¤ï¤¿¤·¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö»ä¤Î¥â¥Æ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤¯¤ë¤Î¡Ä¡Ä!?¡× ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤òËÜ³ÊÅª¤Ê¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤ÇÀê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£