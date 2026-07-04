2026夏、大人世代がアカ抜ける「正解ショートヘア」３選。“なりたい印象”で選ぶが似合わせの鍵
ショートヘアにしたいけれど、「自分に似合うスタイルが分からない」「どれも同じに見えそう」と感じていませんか？2026年夏のショートヘアは、長さやシルエットだけで選ぶ時代ではありません。大切なのは、「似合う髪型」を探すことではなく、「どんな印象になりたいか」を基準に選ぶこと。そこで今回は、大人世代が取り入れやすい「正解ショート」を、なりたい印象別に３つ紹介します。
横顔美人をめざすなら「くびれショート」
横顔をきれいに見せたいなら、くびれショートがおすすめ。顔まわりから襟足へ自然につながるラインが首元をすっきり見せ、後頭部の丸みとのコントラストによって、立体感のある美しいシルエットを演出します。
2026年夏は、くびれを強調しすぎるよりも、自然な丸みと軽やかな毛流れを取り入れるのがポイント。やわらかな女性らしさと抜け感が加わり、大人世代でも挑戦しやすいショートヘアに仕上がります。
小顔見えを叶えるなら「顔まわりレイヤーショート」
フェイスラインをすっきり見せたいなら、顔まわりレイヤーショートがぴったり。前髪からサイドへ自然につながるレイヤーが頬まわりに軽やかな動きを生み、輪郭をやさしく包み込むことで、小顔見えと抜け感を同時に演出します。
2026年夏は、重たく見える前髪よりも、顔まわりへ自然に落ちる毛流れがトレンド。毛先に軽やかな動きを加えることで、ショートヘア全体が今っぽく洗練された印象になります。
大人っぽい洗練感を演出するなら「耳かけショート」
すっきりとした大人らしい印象を目指すなら、耳かけショートがおすすめ。耳まわりに自然な抜けが生まれることで横顔がシャープに映え、ショートヘアならではの軽やかさも引き立ちます。
ポイントは、髪をきっちり耳へ掛けるのではなく、顔まわりに細い毛束を少し残すこと。やわらかさとこなれ感が加わり、洗練された雰囲気に仕上がります。
今回紹介したスタイルにも共通しているのは、流れる顔まわり・自然な抜け感・軽やかなシルエットという、2026年夏らしい要素です。まずは「どんな印象になりたいか」を決めてみてください。それがアカ抜けへの近道となるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼2026夏、大人世代がアカ抜ける「正解ボブ」３選。今っぽさは“軽さの作り方”で決まる