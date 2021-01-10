ROLAND¡¡SNS¤ò¸«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö±¦¸þ¤±±¦¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Ç¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤ÎROLAND¡Ê28¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÎÓÀèÀ¸¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢SNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖSNS¤òÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿ROLAND¤Ï¡Ö²¿¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤È¤·¡ÖÂç¿Í¤¿¤Á¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Æ¤È¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¤¼ª¤ò»ý¤Æ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢±¦¸þ¤±±¦¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¸«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡SNS¤ò¸«¤ÆÉÂ¤à¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤ËÈþ³Ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£