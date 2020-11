【行きたい】“マーベルづくし”の限定カフェ爆誕! 充実メニュー＆グッズを紹介♪

マーベル作品をモチーフにした「MARVEL」cafe produced by OH MY CAFEが、10月30日(金)〜11月29日(日)の期間、東京・表参道で展開されています。

【メニュー&グッズ画像19枚】“マーベルづくし”の限定カフェ! 充実メニュー&グッズ♪

カフェメニューには『スパイダーマン』『アイアンマン』『キャプテン・アメリカ』『マイティ・ソー』『ブラック・ウィドウ』などの世界を表現した、オリジナルメニューやドリンクなどが登場。

塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいメニューとなっています。

店内にはリアルに再現された『スパイダーマン』『アイアンマン』『キャプテン・アメリカ』のスタチューが設置されており、マーベルヒーローたちとの撮影が楽しめます。

また、2021年4月公開予定の映画『ブラック・ウィドウ』のフォトスポットも登場します。

また、店内ではカフェオリジナルグッズとして、「カフェロゴシリーズ」、「メニューアートシリーズ」、「ムービーシリーズ」など"マーベル女子"向けのアイテムが販売。

加えて事前予約(650円(税抜)/1名)を利用した上でメニューを注文すると、「オリジナルマスクケース(ランダム7種)」が1枚プレゼントされます。

【フード】

●『MARVEL』愛情たっぷりパプリカシュ

価格:1,599円

映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』で 「ヴィジョン」が作っていたパプリカシュを再現しています。

●『スパイダーマン』行きつけのお店の(!?)No.5チキンサンドウィッチ

単品:1,499円/バッグ付き+1,500円

「ピーター・パーカー」が注文しているNYのサンドウィッチです。

●『キャプテン・アメリカ』アメリカン☆トマトパスタ

価格:1,799円

トマト味のナポリタンです。付け合わせにスープが提供されます。

●『マイティ・ソー』砂漠に舞い降りた ハンマーカレー

価格:1,899円

「ムジョルニア」をイメージしたドライカレーです。

●『ブラック・ウィドウ』漆黒の『ブラック』・イカ墨グラタン

価格:1,699円

「アベンジャーズ」シリーズの「ブラック・ウィドウ」をイメージしたイカ墨グラタンです。

●『アイアンマン』夕暮れのドーナツ風ベーグルサンド

価格:1,799円

「トニー・スターク」が夕焼けの下で食べていたドーナツをイメージした、ベーグルサンドのプレートです。

【ドリンク】

●『キャプテン・アメリカ』ラムネソーダ

単品:1,099円/コースター付き+700円

強めの炭酸をきかせた、チェリーがアクセントになっているアメリカンなドリンクです。

●『アイアンマン』チェリーソーダ

単品:1,099円/コースター付き+700円

レモンで後味サッパリなチェリーソーダです。

●『MARVEL』カフェラテ

単品:899円/マグカップ付き+1,500円

オリジナルマグカップが可愛いカフェラテです。

●『MARVEL』ティーボトル

単品:699円/ボトル&チャーム付き+1,200円

オリジナルボトルに入ったアイスティーです。

※全て税抜価格です。

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合があります。

※後日、一部商品の通信販売を検討しています。

【オリジナルグッズ・カフェロゴシリーズ】

●アクリルキーホルダー(ランダム全6種) 750円

●スクエア缶バッジ(ランダム全13種) 450円

●A5クリアファイル(ランダム全7種) 350円

●トートバッグ 1,000円

●マルチケース(MARVEL) 1,000円 ※11/上旬発売予定

●バンダナハンカチ(MARVEL) 1,500円 ※11/上旬発売予定

【オリジナルグッズ・メニューアートシリーズ】

●アクリルマグネット(ランダム全7種) 650円 ※11/上旬発売予定

●A4クリアファイル 400円

●バンダナハンカチ(MENU) 800円 ※11/上旬発売予定

【オリジナルグッズ・ムービーシリーズ】

●『アベンジャーズ/エンドゲーム』クリアファイル/ランダム5種 500円

●『アベンジャーズ・インフィニティウォー』ポストカード(ランダム8種) 250円

●『アベンジャーズ・エンドゲーム』ポストカード(ランダム8種) 250円