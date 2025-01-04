昨年１２月３１日のＮＨＫ「紅白歌合戦」では、Ｂ’ｚが後半の特別企画に登場。連続テレビ小説「おむすび」主題歌の「イルミネーション」を歌唱した後に、メインステージにサプライズで現れ、ド迫力の「ＬＯＶＥＰＨＡＮＴＯＭ」「ｕｌｔｒａｓｏｕｌ」を展開した。稲葉浩志（６０）、松本孝弘（６３）の怒濤のパフォーマンスが大晦日を席巻。怒濤の盛り上がりとなり、「ウルトラソウル！」の歌唱にＮＨＫホールの観客も「